Conductores de “Ventaneando” critican a Cazzu por el lanzamiento de su libro: “¿Por qué querrían comprarlo?

Cazzu estuvo en la Ciudad de México durante algunos días como parte de la presentación de su libro “Perreo. Una revolución” y aunque fue bien recibido por los fans no ocurrió lo mismo con todos. Esto debido a que los conductores de “Ventaneando” arremetieron en contra de la cantante, no sólo por la organización del evento sino por la faceta de la trapera argentina como escritora.

El paso de la llamada "Nena Trampa" por México generó gran alboroto, entre otras cosas, por sus explosivas declaraciones que evidenciaron un conflicto con Christian Nodal debido a la manutención de la hija que tienen en común. A esto se suma el caos reportado en la organización para la presentación de su libro, pues, señalaron, se impidió el paso a la prensa de espectáculos lo que molestó a los conductores del programa liderado por Pati Chapoy.

Conductores de "Ventaneando" arremeten contra Cazzu por su faceta como escritora

A tan sólo unos meses de sus conciertos en el Auditorio Nacional, la cantante argentina llegó a la Ciudad de México para encontrarse con algunos fans y la firma de su libro; sin embargo, a la conferencia no fueron invitados periodistas de espectáculos decisión que no fue del agrado de los conductores de “Ventaneando” que no sólo cuestionaron la organización, también el talento de Cazzu como escritora.

“Tan fácil que hubiera sido invitar a la prensa normal porque, a ver, ¿por qué la gente querría comprar un libro de Cazzu? Perdón, con todo cariño y respeto, una literata”, dijo Linet Puente apoyada por Pati Chapoy: “Están peleados con el negocio porque al final de cuentas qué le interesa a una editorial: vender”.

Cazzu revela conflicto con Nodal en su visita a México

En un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la capital del país, Julieta Cazzuchelli fue cuestionada una vez más por Christian Nodal y los rumores que existen sobre la pensión a su pequeña hija, Inti. La cantante dejó ver un conflicto al respecto considerando como "injusta" la cantidad que da el sonorense.

“No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo. Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero. El dinero para mantenerme, para mantener a mi hija. Tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear”, dijo la cantante.