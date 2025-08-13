Cazzu abandona México y rompe el silencio tras nueva polémica de Nodal | VIDEO

A un poco más de un año de que Christian Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su romance y su matrimonio, el creador del mariacheño vuelve a ser tendencia, luego que el también compositor por primera vez dio detalles de lo que sucedió entre él y Cazzu al momento de su separación, y todo esto sucede mientras que la trapera argentina se encuentra en CDMX como parte de su promoción de su libro “Perreo, una revolución”.

Aunque todo parecía ir en calma entre la relación de Cazzu y Nodal, todo parece indicar que se viene otra polémica más para ambos cantantes, quienes cada vez dan más detalles a los medios de comunicación sobre su complicada relación como padres de Inti, tras revelarse algunas declaraciones del de Caborca, Sonora, la intérprete de “La Cueva” dejó nuestro país.

Cazzu abandona México entre empujones

Fue el pasado lunes 11 de agosto cuando Cazzu llegó a la capital de nuestro país, solamente acompañada de su equipo de trabajo y de seguridad, esta vez, la trapera argentina no viajó con la pequeña Inti, quien a su corta edad se ha ganado el cariño de México y Argentina.

Cazzu llegó a nuestro país para presentar su libro de forma física y firmar algunos ejemplares a los fanáticos que hayan adquirido la obra de la argentina, a su llegada, la cantante hizo fuertes declaraciones sobre la manutención que recibe por parte de su ex Christian Nodal, pero ahora, es él quien dio detalles de lo que verdaderamente ocurrió en su relación con Julieta, nombre real de la trapera.

Tras lo contado por Christian Nodal, la prensa mexicana ya esperaba a Cazzu en el aeropuerto este miércoles 13 de agosto, pues, querían saber qué pensaba de lo que dijo el padre de su hija, pero esta vez la intérprete de “Con otra”, prefirió guardar silencio sobre la relación con el padre de su hija, pues, al preguntarle sobre él dijo que ya no había más que decir al respecto.

“No tengo más información para darles, me absorbieron y les dije todo lo que les tenía que decir…” dijo Cazzu entre empujones

Cazzu asegura que Nodal no da lo suficiente para Inti

Como lo mencionamos al inicio de esta nota, el pasado lunes 11 de agosto, Cazzu llegó a la capital de nuestro país en donde fue abordada por la prensa de espectáculos quienes la cuestionaron sobre Nodal, sin tapujos, la cantante argentina aseguró que su ex no da lo suficiente para la crianza de Inti, pues, los gastos son muy elevados.

“No tenemos un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”, dijo Cazzu.

Ante esta declaración, la intérprete de temas como “Mucha Data”, “La Jefa”, “La Cueva”, “Dolce”, entre muchas más, aseguró que pese a l poco apoyo que recibe de su ex, ella puede correr con los gastos que su hija requiere, pues, afortunadamente es una madre soltera que trabaja y tiene el dinero suficiente para hacerse cargo de lo que Inti necesita.



