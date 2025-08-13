Banda Bostik reacciona a la muerte de Óscar Lerma "El Guadaña Jr", piden que no los involucren en el caso

El pasado lunes 11 de agosto te informamos la muerte del rockero mexicano, Óscar Lerma, conocido como "El Guadaña Jr.", hijo de David Lerma "El Guadaña", fallecido vocalista de Banda Bostik. El músico habría sido asesinado momentos antes de subir a un escenario en el municipio de Cuautitlán en el Estado de México.

De acuerdo con los reportes, Óscar Lerma "El Guadaña Jr." perdió la vida duranta un ataque armado mientras estaba esperando en su auto. Las autoridades están investigando si se trató de un ataque directo o fue víctima de una balacera que se registró en la zona donde se presentaría.

El cantante murió y la banda compartió un mensaje. Foto: Facebook

Banda Bostik comparte comunicado

Después de la muerte de Óscar Lerma, la banda de rock urbano "Banda Bostik" compartió un comunicado sobre los lamentables sucesos. Varios internautas los cuestionaron por no pronunciarse sobre el fallecimiento del hijo de David Lerma, su exvocalista que perdió la vida el pasado mes de mayo.

Este fue el mensaje que subió la banda. Foto: Banda Bostik

En la grabación, los integrantes de la Banda Bostik lamentaron la tragedia que está viviendo la familia Lerma tras las muertes de David Lerma "El Guadaña" y de Óscar Lerma "El Guadaña Jr." Expresaron sus condolencias a todos los afectados por lo ocurrido en los últimos tres meses.

Posteriormente pidieron a sus usuarios en redes sociales y a los seguidores del rock nacional que no hagan especulaciones sobre la manera en la que murió Óscar Lerma "El Guadaña Jr.", pues realizan comentarios fuera de la realidad que está perjudicando su trayectoria.

"Mis condolencias para la familia Lerma, pedirle a la gente que no especule, que no haga comentarios fuera de la realidad, perjudica a mucha gente inocente, dijeron.

En otra parte del video, los integrantes de Banda Bostik aseguraron que esos tipos de mensajes los lastiman y les dan mucha tristeza pues están pasando por un complicado momento. Hicieron un llamado a las autoridades para investigar ese suceso y den con los responsables.

"Esos comentarios absurdos, fuera de lugar, nos lastiman, nos hieren, nos dan mucha tristeza. Piensen bien lo que escriben, es algo muy feo y muy gacho. Les pido a las autoridades que esclarezcan este trágico suceso y que den con los responsables", señalaron.

¿Qué le pasó a Óscar Lerma "El Guadaña Jr"?

Óscar Lerma "El Guadaña Jr" perdió la vida a balazos en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. Las autoridades investigan si se trató de un ataque directo. El joven fue hijo de David Lerma "El Guadaña", vocalista de la banda de rock urbano Banda Bostik.

