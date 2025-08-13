Arrestan al cantante Jhayco por posesión de sustancias prohibidas

Las autoridades de Estados Unidos dieron a conocer que el cantante y compositor puertorriqueño Jhayco, de 32 años de edad, fue arrestado porque fue encontrado con sustancias tóxicas. Además, se informó que al momento de la detención tuvo un comportamiento errático debido al influjo de las drogas.

De acuerdo con lo reportado, el también productor musical fue arrestado en Miami, Florida, el pasado 12 de agosto a las 3 de la madrugada durante una revisión de tráfico. Un agente del condado de Miami-Dade detectó que el famoso conducía a baja velocidad y luego se detuvo durante un rato.

Jhayco es originario de Puerto Rico. Foto: Instagram.

Ante esto, el policía prefirió hacer una revisión y se acercó al vehículo de Jhayco. En el reporte policíaco se detalló que el automóvil del cantante de música urbana olía a marihuana; además, también se apuntó que el intérprete de “No me conoce” y “Corazón roto” tenía polvo blanco en la nariz y el pantalón.

Le hallan marihuana y cocaína a Jhayco

El agente le solicitó al cantante, quien ha hecho colaboraciones con Bad Bunny y J Balvin, su licencia de conducir, documento que no pudo encontrar, en parte porque mostró un comportamiento errático. Se le pidió al artista que bajara de su vehículo y en la revisión se hallaron dos bolsas negras con 14 gramos de marihuana y dos bolsas transparentes con dos gramos de cocaína.

Latin Grammy-nominated reggaeton star Jhayco was arrested early Tuesday in Miami on drug charges, including possession of cocaine and marijuana.https://t.co/qsmyQUCGEI pic.twitter.com/s0IezGFEuy — Variety (@Variety) August 12, 2025

Jhayco fue detenido por posesión de cocaína y marihuana y trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde ingresó alrededor de las 4:30 de la madrugada, informaron los medios estadounidenses Miami Herald y Variety. Se desconoce si el cantante ya está en libertad.

Quién es Jhayco

Quién es Jhayco es un cantante, compositor y productor musical nacido el 9 de abril de 1993 en Río Piedras, en Puerto Rico. Durante su infancia, su familia se mudó a Camden, Nueva Jersey. En la adolescencia, cuando tenía 15 años, empezó a escribir canciones y así empezó su historia en la música.

Poco a poco se abrió camino en la música urbana y en la actualidad es una pieza clave en este género. Ha sido nominado en los Premios Billboard de la música latina, los Premios Juventud y Premios lo nuestro, así como los Grammy Latinos.