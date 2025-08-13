Amaia Montero, exvocalista de La Oreja de Van Gogh, reaparece y luce irreconocible, sube esta FOTO

Desde hace unas horas el nombre de la cantante, Amaia Montero, exvocalista de "La Oreja de Van Gogh", apareció en las portadas de los medios de la farándula después de compartir una fotografía en Instagram que muestra cómo luce en la actualidad.

Hace unos años la cantante nacida en España generó bastante preocupación entre los amantes de la música pop tras revelar que fue diagnosticada con ansiedad y depresión, motivo por el que se alejó de los escenarios ya que fue sometida a tratamiento en una clínica psiquiátrica.

La cantante compartió un mensaje en redes sociales. Foto: Instagram/@amaiamonterooficial

Amaia Montero reaparece

En 2022, Amaia Montero, exvocalista de "La Oreja de Van Gogh", generó bastante preocupación entre sus fans después de compartir una imagen en Instagram en la que mostró cómo lucía en aquel entonces. La publicación fue acompañada por un mensaje que se volvió viral.

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la ha perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió.

Hace unos días la intérprete de "Rosas" y "Jueves" reapareció en Instagram al subir una fotografía que no pasó desapercibida para nadie. La cantante nacida en España demostró que se encuentra mucho mejor a sus 46 años de edad y así se lo hicieron saber los internautas.

En la imagen vemos a la cantante recostada en una cama mientras sonríe para la cámara. La publicación fue acompañada con la frase "no hay problema". Los fans de su música se alegraron al verla e incluso le pidieron que lance nueva música.

¿Quién es Amaia Montero?

