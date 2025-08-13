Aldo de Nigris y Mariana Botas levantan rumores de romance en LCDLF: “La química existe entre ellos”

¿Hay romance entre el exfutbolista Aldo de Nigris y la actriz Mariana Botas? Esa es la duda que surgió en redes sociales, ya que usuarios aseguran que los participantes de “La Casa de los Famosos México” se han vuelto cercanos, al grado que siempre “se buscan” para estar juntos.

Inicialmente se especuló que Elaine Haro podría despertar el interés amoroso del generador de contenido regiomontano. Sin embargo, esto cambió conforme pasaron los primeros días en LCDLF porque empezó a platicar seguidamente con la presentadora del podcast “Envinadas”.

Vía Twitter -red ahora llamada X- y TikTok, principalmente, cibernautas comparten videos en los que aparecen juntos Aldo de Nigris y Mariana Botas. Por lo mismo, surgieron rumores de romance entre ellos, aunque igual hay quienes consideran que sólo están forjando una buena amistad.

Aldo de Nigris y Mariana Botas son llamados “Marialdo”

En cuestión de días, los habitantes de la casa más famosa de México se convirtieron en la pareja sensación del reality show y ya es apodada Marialdo, nombre que surge de sus mismos nombres. Tanto en Twitter como TikTok se usa este apodo como hashtag, lo que incrementa su boom.

#MARIALDO ha nacido uD83EuDD2DuD83EuDD0DuD83EuDD2A

Sea amistad o lo que sea me encanta sorry y primer comentario de atacadas qué vea y las voy a bloquear! #LaCasaDeLosFamososMx3#LCDLFM3 pic.twitter.com/gU2ZKzN7Gv — Daniel Guerrero (@DANIEL58815221) August 5, 2025

Usuarios de TikTok como @sagara9019, @mia659476, @haaredt y @aldo.don_x_mariana.b se enfocan en compartir videos en los que aparece Aldo de Nigris junto a Mariana Botas y se expone que han forjado una relación “bonita” en LDCLF. Además, hay quienes comentan que el influencer, de 26 años de edad, es quien busca estar cerca de la conductora del podcast “Envinadas”, de 35 años.

“La razón por la que veo LCDLF, “mi novela favorita, sólo por ellos veo el programa”, “amo, aunque muchos no soporten” y “la química existe entre ellos”, se lee en TikTok.

Funan a Mariana Botas por el shippeo con Aldo de Nigris

El shippeo -término que se usa para externar el deseo de que dos personas tengan una relación romántica- de Aldo de Nigris y Mariana Botas también es motivo de críticas negativas y sobre todo son en contra de la actriz. Usuarios aseguran que “ella busca” al influencer regiomontano y también consideran que se interpone entre él y Elaine Haro, de 21 años, por “envidia”.

Seguidores de la presentadora de “Envinadas” la defienden y piden frenar el “hate” injustificado. También piden frenar el shippeo, a fin de evitar los comentarios negativos. Asimismo, consideran que las críticas negativas provienen de la seguidores de la actriz Elaine Haro que se “aferran” a que tenga una relación amorosa con el exfutbolista, aunque la actriz ha demostrado su interés por el influencer Aaron Mercury.