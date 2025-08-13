Aldo de Nigris y Abelito destronan a Wendy Guevara; así le tumbaron su proyecto más importante

El Resulta y Resalta de Wendy Guevara quedó en el pasado, lo de hoy es Entre Compas, el podcast de Abelito y Aldo De Nigris que se se está robando el corazón del público de La Casa de los Famosos México 3. ¿Será que este nuevo team le tumbe el proyecto más importante en la carrera de ‘La Perdida?

Abelito y Aldo se han convertido en la dupla más querida de la tercera temporada, su amistad, compañerismo, complicidad y sentido del humor ha sido aclamadas por los espectadores de La Casa de los Famosos México. Pero recordemos que antes de ellos hubo alguien que enamoró al público con la misma estrategia.

En la primera temporada de La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara, ganadora de la edición jugó con diversas estrategias que la llevaron directo a la final. Una de ellas fue Resulta y Resalta, el podcast que ella misma creó dentro de la casa para entrevistar a sus compañeros con el humor y la picardía que la caracteriza.

La sección agradó tanto a la audiencia que al salir del reality show, Televisa le dio su propio programa bajo el mismo nombre. Y ahora la dinámica de Wendy está siendo retomada en esta temporada, pero esta vez por Abelito y Aldo pero ahora la sección se llamará Entre Compas.

Resulta y Resalta, fue un podcast creado por Wendy dentro de la casa para entrevistar a sus compañeros con el humor y la picardía que la caracteriza | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

¿Entre Compas de Aldo y Abelito desplazará a Resulta y Resalta?

El pasado lunes Aldo De Nigris ganó el reto del líder, por lo que entre los beneficios obtenidos le tocó la suite, pero su triunfo no lo quiso disfrutar solo, se llevó con él a Abelito. La dupla organizó una “noche de chismecito” y “noche de podcast” y durante el jacuzzi aprovecharon para inaugurar Entre Compas.

El nuevo podcast de La Casa estuvo previamente orquestado por Aldo y Abelito, en la suite ambos planearon la estructura del programa, platicaron sobre las preguntas y organizaron la dinámica que iban a tener para entretener a su público y vaya que funcionó. El público agradeció el resultado y de paso colocaron a los participantes como los favoritos de la temporada.

Aldo y Abelito abrieron su corazón y contaron las experiencias más profundas que han vivido en sus vidas | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Aldo y Abelito en la suite

Mientras estuvieron en la suite, el momento más icónico de la noche fue cuando estuvieron en el jacuzzi. Aldo y Abelito abrieron su corazón y contaron las experiencias más profundas que han vivido en sus vidas. Desde temas sobre el amor, relaciones, mujeres, música, profesión y hasta se fueron al lado familiar.

Aldo y Abelito, se coronan como los favoritos de la temporada

Los comentarios por parte de internautas no se hicieron esperar, el público reaccionó inmediatamente al compañerismo de Aldo y Abelito. Esto sirvió para que las estadísticas aumentaran a su favor. En solo una semana, los influencers elevaron su popularidad y según una reciente encuesta de Endemol den Telegram, los dos son favoritos para llegar a la final o ser ganadores de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México.