AimeP3 es hospitalizada de emergencia, su cesárea se habría "reventado" tras un episodio de acoso en su propia casa

Marisol Domínguez, mejor conocida en redes sociales como AimeP3 no encuentra paz aún después del nacimiento de su bebé ya que se dio a conocer que la influencer se encuentra hospitalizada debido a complicaciones derivadas de la cesárea por la que nació Francisco Daniel el pasado 6 de agosto.

La situación, sin embargo, no solo provocó alarma por motivos de salud, sino que también reavivó el intenso debate en torno a su historial de polémicas, especialmente las acusaciones de maltrato hacia sus mascotas, pero a pesar de la indignación pública y las protestas, no se inició ningún proceso legal en su contra.

Cabe recordar que durante su embarazo, la creadora de contenido ya había enfrentado una serie de manifestaciones frente a su domicilio, en donde grupos de activistas y vecinos exigían justicia por la muerte de Chiwis, mascota perdió la vida tras un incidente con otros perros de mayor tamaño bajo su cuidado.

AimeP3 es internada por supuesto acoso en su domicilio

El reciente episodio que derivó en su internamiento ocurrió cuando, según su testimonio, regresaba de una revisión médica con su recién nacido. Marisol relató que un par de jóvenes, quienes al parecer eran menores de edad, le bloquearon el paso hacia su vivienda.

La situación se tornó tensa y la influencer aseguró haber tenido que realizar un esfuerzo físico considerable para poder entrar, lo que provocó que la sutura de su cesárea se reabriera, obligándola a acudir de emergencia al hospital.

Me empezaron a insultar y a decirme cosas, nos metimos y todo y tuve que hacer un esfuerzo grande y por ese esfuerzo se me abrió la cesárea, entonces yo hago responsable de lo que me llegara a pasar, a mi mamá, a la casa, a la propiedad a esas personas que fueron ayer. No se me hace justo, relató la influencer mientras era atendida en el hospital.

Este incidente generó un nuevo debate en las redes sociales, donde algunos usuarios expresan solidaridad con la influencer, mientras que otros cuestionan la veracidad de su relato y la responsabilidad que tiene en los hechos ocurridos con sus mascotas.

¿De qué acusan a AimeP3?

AimeP3 ha sido señalada en varias ocasiones por presunto maltrato y negligencia hacia sus mascotas. La controversia más conocida se relaciona con la muerte de su perrita Chiwis, un chihuahua de avanzada edad que perdió la vida tras un incidente con otros perros más grandes que tenía la influencer.

Pero además del caso de Chiwis, se le acusa de mantener a algunos de sus animales en condiciones inadecuadas, lo que incluiría falta de higiene, desnutrición y carencia de atención veterinaria adecuada. Usuarios y defensores de los animales compartieron imágenes en redes que supuestamente evidencian estas irregularidades.

Otro punto crítico de las acusaciones se centra en la falta de supervisión y educación de sus perros, lo que derivó en comportamientos agresivos de algunos de ellos. Según los denunciantes, esta negligencia contribuyó directamente al trágico incidente que terminó con la vida de Chiwis, generando un fuerte rechazo por parte de la audiencia.

Se realiza una manifestación para exigir justicia por la trágica y cruel muerte de Chiwis. Su dueña, Marisol #Aimep3, no ha podido brindarle un sepelio digno, viéndose obligada a conservar sus restos en una cubeta con cemento.

La ciudadanía exige justicia#JusticiaParaChiwis pic.twitter.com/cnQPhGne1y — Steph AD (@AilenInocencio) June 21, 2025

Hasta el momento, la influencer no ha hecho más declaraciones al respecto, pero se espera que en las próximas horas hable de su estado de salud y de lo ocurrido en su hogar a pocos días del nacimiento del famoso "bebéP3".