Adrián Marcelo critica a Facundo por su participación en La Casa de los Famosos México: “El lobo disfrazado de oveja”

El sentido del humor negro es lo que caracteriza al comediante Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido como Facundo, quien es blanco de críticas negativas por su participación en “La Casa de los Famosos México” 2025. Usuarios de redes se lanzan contra él por su comportamiento y ahora el youtuber regiomontano Adrián Marcelo se sumó a la funa.

En su podcast “Conversaciones” y en plática con el comediante Daniel Migraña, el generador de contenido, de 35 años de edad, dio su punto de vista acerca de la tercera temporada del reality show de Televisa que conoce perfectamente porque el año pasado fue parte él.

Hay que recordar que la participación de Adrián Marcelo también fue considerada polémica por las peleas que tuvo con varios participantes, especialmente con la actriz Gala. Esto derivó en que fuera tachado de “machista” y “misógino”, así que varios patrocinadores abandonaron el proyecto.

Adrián Marcelo asegura que Jaime Duende de Facundo “no es una línea creativa”

De acuerdo con Adrián Marcelo, Facundo, de 47 años, es “el lobo disfrazado de oveja”, impresión que tuvo de él luego de que grabaron juntos “Un porro con Adrián Marcelo” y se dio cuenta de que en televisión y fuera de esta se comporta diferente.

“Estás hablando de un güey chingaquedito. Cuando lo conocí en ‘Un porro con’ me di cuenta en dos minutos, aseguró el youtuber regiomontano. “Cinco coronas y un porro me bastaron para darme cuenta que Jaime Duende no es una línea creativa”.

Adrián Marcelo recuerda mala experiencia de trabajo con Facundo

Adrián Marcelo dijo que la mala experiencia trabajando con Facundo igual se debió a los comentarios que le hizo acerca de su equipo de trabajo porque lo menosprecio, mostrando que es una persona a la que le gusta ningunear a los demás.

“Les dijo que no tenían una put* idea de lo que era encuadrar una toma”, aseguró Adrián Marcelo. “No te cuento lo que pasó sin cámaras. Nos volteamos a ver mi socio y yo de ‘¿qué está pasando?’ yo me quería ir (y pensé) trágame tierra”.

Sumado a esto, Adrián Marcelo dijo que luego de participar en “La Casa de los Famosos México” se dio cuenta de algo: “Los más ‘buena ondita’ son los que primero truenan” y eso sería lo que está pasando con Facundo, quien en redes sociales es considerado por usuarios como la “decepción” de la tercera temporada del reality show.