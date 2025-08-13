Abelito revela sus intenciones en LCDLFM: quiere ser ejemplo para otras personas con enanismo en México

Abelito y Aldo de Nigris se han encargado de convertirse en una de las amistades más bonitas dentro de La Casa de los Famosos México y su estancia dentro de la suite del líder está demostrando lo que es una relación de verdad entre ellos. Con tan solo dos días disfrutando de la habitación más lujosa del reality show, ya se encargaron de generar varios clips virales. Ahora vamos a recordar una de las charlas que tuvieron dentro del jacuzzi. Abel y Aldo se sinceraron en la suite del líder.

En una de las emisiones de 'Entre compas', el podcast que comenzaron en el primer día que disfrutaron de la suite, Abelito se sinceró con Aldo y confirmó uno de los motivos por los que decidió entrar a La Casa de los Famosos México. El nacido en Zacatecas tenía la misión de convertirse en uno de los ejemplos a seguir de las personas que tienen su misma condición, es decir, enanismo. Abel comenzó asegurando que era un sueño para él poder vivir la experiencia, pero también sabe que puede convertirse en el habitante que rompa con muchos paradigmas.

"Para mí esto es un sueño. Es de cierta manera la bandera que quiero manejar güey, porque yo siempre he dicho que respeto mucho a la gente con enanismo. Hay diferentes ramos y todo. Yo sé que hay unos que tienen unas situaciones diferentes. Están postrados en una silla, hasta estar caminando como yo. Yo tengo mucho que agradecer", comenzó Abelito.

Estas son las eliminaciones más HUMILLANTES de La Casa de los Famosos México

Abelito y Aldo son una de las duplas más consolidadas del reality show | IG: lacasafamososmx

Abelito quiere ser un ejemplo a seguir para personas con enanismo

El creador de contenido confirmó que entró a La Casa de los Famosos México bien enfocado en demostrarle a la gente con su condición que si se puede, que todos se pueden adaptar al mundo donde las condiciones no están pensadas para su altura. Que un banquito y algunos otros artículos pueden hacer la diferencia para que puedan vivir en condiciones "normales", como todos los retos a los que se ha estado enfrentando desde que entró al reality show. Lo más importante es adaptarse.

"Yo venía bien enfocado a que la gente con la condición como uno, desde ser llamado enanismo, lo viera de esa manera como dices como un ejemplo a seguir, de que sí se puede. Se pueden vencer estándares, se pueden adaptar a un mundo que no está adaptado para ti, desde los lavabos y todo, con un banquito. De ti depende adaptarte porque no sobrevive ni el más fuerte ni el más inteligente, sino el que se adapta" , continuó.

Mar le mostró a Abelito que puede ser un ejemplo para todo México

Abelito confirmó que en una plática con Mar, la cantante le dejó claro que no solo es un ejemplo para aquellos que tienen enanismo, sino para los que también son considerados "estándar" o "normales", todas esas personas que tienen miedo al qué dirán. El gran amigo de Aldo de Nigris comprendió que también puede ser un ejemplo a seguir para toda esa gente que se preocupa por el que dirán, sin importar si los conocen o no.

Abelito quiere ser un ejemplo a seguir | IG: lacasafamososmx

"Mar me dijo: 'no solamente para ellos, también para personas que de repente se pueden tomar en el tono de estándar, que están bien, que están completos, todo bien, pero a veces no se animan por el miedo al qué dirán. También quiero ser un ejemplo para ellos güey. A veces uno se preocupa por el qué dirán de gente que tal vez ni siquiera en su mundo te hace (te conoce o ubica)", recordó Abelito.

El creador de contenido cerró su mensaje con una reflexión importante para Aldo de Nigris, pero también para todo el mundo. Abelito le expresó a todos sus fans y a los seguidores de La Casa de los Famosos México que la vida se debe de vivir de la mejor manera posible y haciendo las cosas que les gustan, sin importar lo que piensen o digan los demás.

"Tú se tú porque en esta vida estamos de pasada. Nadie la va a vivir por ti güey", cerró su mensaje.

¿Cuántas personas con enanismo hay en México?

A pesar de que la INEGI no ha podido presentar una estadística sobre el censo de población que cuenta con enanismo. Los que cuentan con un dato sobre la cantidad de personas con esta condición es la organización Gran Gente Pequeña, quienes aseguran que hay entre 11,000 y 13,000 personas de talla baja viviendo en la República Mexicana.

¿Cómo se considera que una persona es de talla baja?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define a una persona de talla baja como aquellas personas que no alcanzan los 1.30 metros de altura antes de cumplir los 25 años de edad. Dentro de la información de la OMS se confirmó que existen más de 250 tipos de enanismos en el mundo entero. La gran mayoría de estos tipos de enanismos se derivan de alteraciones genéticas.