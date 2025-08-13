Abelito enfurece por el desorden en la cocina y estalla contra Ninel Conde

La tensión se hace más fuerte en La Casa de los Famosos México con el paso de los días, pues entre el encierro y los conflictos los participantes luchan por mantenerse relajados. Pese a ello, algunos se han visto superados por la presión y así ocurrió recientemente con Abelito que enfureció ante el desorden en la cocina por el que no pudo preparar del todo bien sus alimentos y arremetió contra Ninel Conde.

Abelito encabeza la lista como uno de los participantes favoritos del reality show gracias a su sentido del humor, carisma y autenticidad, aunque en todo momento se ha mostrado relajado con el resto de sus compañeros esta vez el caos en la cocina durante la hora de la comida lo llevó al límite y, apegado a su característico humor, hizo saber lo mucho que le molestaba el desorden.

Abelito molesto por el caos en La Casa de los Famosos México

Todo ocurrió mientras Priscila Valverde, Elaine Haro, Dalilah Polanco, Shiky y Mar Contreras se congregaron en la cocina para preparar la comida. A ellas se unió Abelito para ayudar preparando tortillas a mano, sin embargo, el youtuber estalló al ver el desorden en la cocina por el que no podía realizar la tarea que le fue encomendada.

“No puedo así, yo me largo de aquí, es que mira este cochinero. Nada más está estorbando”, dijo Abelito mientras señalaba el caos en la barra de la cocina, algo a lo que Ninel Conde respondió entre bromas tratando de disminuir la tensión: “Abelito desde que eres co-líder ya estás insoportable. Se te está subiendo, te pones muy mal, ¿qué más te molesta?”.

Ninel Conde en medio de la polémica en el reality show

Aunque el 'Bombón asesino' comenzó la competencia como una de las más queridas del público incrementando su popularidad por su amistad con Abelito, su actitud le ha ganado fuertes críticas en redes sociales colocándola en el ojo del huracán por los constantes pleitos con algunos de sus compañeros, como el actor Alexis Ayala.

Ahora, la actriz de "Rebelde" se enfrenta no sólo a los comentarios negativos del público a través de redes sociales, también a la posibilidad de quedar fuera del reality show ante la nominación de sus compañeros y la falta de votos de los fanáticos si esto ocurre en alguna de las semanas.