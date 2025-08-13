¿Abelito y Aldo de Nigris son los peores pagados de La Casa de los Famosos México?, esto ganan a la semana

El pasado 27 de junio se inició la tercera temporada de “La Casa de los Famosos México” con un total de 15 habitantes. De estos, dos destacan y se posicionan como los favoritos para ganar el reality show: los generadores de contenido Abel Sáenz, mejor conocido como Abelito, de 25 años de edad, y Aldo de Nigris, de 26 años.

Vía redes sociales usuarios externan que tanto Abelito como Aldo de Nigris son las sorpresas del programa televisivo, lo que igual sucede con el influencer Aaron Mercury, de 24 años. Por lo mismo, cibernautas y seguidores del proyecto de Televisa los bautizaron como La triple A.

Pese a su éxito en “La Casa de los Famosos México”, se ha revelado que estos tres participantes son los peores pagados debido a que a la semana ganan alrededor de 80 mil pesos. Esta cifra es inferior a lo que ganan Ninel Conde, Alexis Ayala y Facundo, quienes son los mejores pagados; la cantante apodada el “Bombón asesino” percibe 500 mil pesos semanales, mientras que el actor y el comediante ganan 400 mil pesos por semana.

Quién gana menos en “La Casa de los Famosos México”

Sin embargo, los sueldos de Abelito, Aldo de Nigris y Aarón Mercury no son los más bajos. De acuerdo con la información filtrada, la habitante del reality show peor pagada es la reina de belleza Priscila Valverde, de 24 años, ya que gana 50 mil pesos a la semana.

De cuánto es el premio en “La Casa de los Famosos México” 2025

Esto pone de manifiesto que los sueldos de los participantes de “La Casa de los Famosos México” varían, según su trayectoria y lo que negociaron. Además de su sueldo semanal, los habitantes van detrás del premio en efectivo, que es de 4 millones de pesos. Sumado a esto, ganan exposición y eso les permite ser considerados para proyectos. De hecho, Aldo de Nigris externó que esto lo alentó a ingresar al programa.

Quiénes son los habitantes de “La Casa de los Famosos México” 2025

Hasta el momento, 13 habitantes de “La Casa de los Famosos México” van detrás del premio, ya que dos ya fueron expulsados: Olivia Collins (primera expulsada) y Adrián Di Monte (segundo expulsado). Por ende, quienes siguen en la competencia son los siguientes: