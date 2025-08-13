Abelito y Aldo de Nigris los favoritos de LCDLFM 3, según ENCUESTAS, Mariana Botas y Shiky los menos queridos

Con tan solo tres semanas al aire, La Casa de los Famosos México 3 se ha convertido en todo un fenómeno, mientras que algunos se han dividido al apoyar al cuarto noche y al cuarto día, hay dos integrantes de esta edición que han logrado acaparar el cariño y atención no solo dentro de la casa sino también del público.

Y es que, el apoyo y favoritismo de quienes siguen de cerca lo que sucede en La casa de los Famosos México 3 cada vez es más marcado por Aldo De Nnigris y Abelito, integrantes que esta semana comparten la Suite del Líder tras el triunfo del regiomontano. Debido a esto es que a continuación te compartiremos según encuestas no oficiales, quienes son los integrantes menos favoritos de esta temporada.

¿Quién es el o la participante menos querido de La Casa de los Famosos 3?

De acuerdo con una encuesta que el periodista Gerardo Escareño conocido como “El vaya vaya” realizó en sus redes sociales, Aldo y Abelito son los integrantes de esta edición que el público más quiere y que les gusta el contenido que dan dentro del reality show.

Pero así como existen favoritos para los fanáticos de La casa de los Famosos México, también hay habitantes que no tienen el apoyo del venerable, pues, de acuerdo con la encuesta no oficial de Escareño, Mariana Botas cuenta con el 0% de los votos de su sondeo, lo que la convierte en la menos querida del público.

No solo Mariana Botas es la que menos apoyo del público tiene, pues, no se contabilizó ni un solo voto por ella, arriba de ella aparecen Shiky con 1% Eleine Haro con el 2%, Facundo, Priscila y Dalilah Polanco con el 3% y finalmente Ninel Conde con el 4%.

el vaya vaya subió su encuesta semanal, la que siempre acierta u el top 3 ya está más que definido y aunque se unieran todos los demás jugadores no les alcanza uD83DuDE2D casi el 74% de la votación para los 3 #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 pic.twitter.com/v6QjeSWhLM — diabolenga (@iconicdoblep) August 13, 2025

Con esto queda claro que el público está cien por ciento apoyando al cuarto noche, y es que de acuerdo con lo que se comparte en redes sociales, figuras como Ninel Conde y Facundo han decepcionado a sus seguidores al comportarse tan groseros con sus compañeros.

Aldo de Nigris y Abelito los favoritos

En esta misma encuesta presentada por Gerardo Escareño, el periodista experto en realities shows, reveló también a los participantes con el porcentaje más alto, y como era de esperarse, se trata de los habitantes más jóvenes de La Casa de los Famosos México.

Abelito lidera la encuesta con el 34%, le sigue Aldo De Nigris con 31 % y luego está Aarón Mercury con 9%. Abajo de estos tres están los demás integrantes del cuarto noche. Cabe señalar que fueron 30 mil votos los contados en esta encuesta la cual cabe destacar no es algo oficial, pues, solo se hizo en las redes sociales del periodista antes mencionado.