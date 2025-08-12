En un momento que causó revuelo en el foro, Wendy Guevara y el conductor Raúl "El Negro" Araiza protagonizaron un beso durante la transmisión más reciente del programa "Hoy", escena que desató las risas en el foro y rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo sucedió durante la mañana de este martes 12 de agosto cuando en medio de las celebraciones por su cumpleaños, Wendy regresó al matutino para compartir algunos momentos con los conductores y revivir ese ya famoso beso con Araiza, mismo que hasta parece ser una costumbre para la audiencia.

La atmósfera en el foro fue de celebración: pastel, música y felicitaciones rodearon a la creadora de contenido y cabe recordar que este no fue el primer beso entre ellos, pues hace aproximadamente un año Wendy y Araiza ya compartieron un beso en vivo, originando sorpresa, risas y halagos tanto en el foro como en las redes.

Wendy Guevara y Raúl Araiza se besan EN VIVO, otra vez

En la emisión de este martes, el matutino revivió con diversión y picardía la primera vez que Wendy Guevara y El Negro Araiza se besaron en cámara. En aquella ocasión, el conductor de Hoy, con su característico sentido del humor, halagó a Wendy resaltando lo atractiva que lucía llamándola "la pantera rosa hermosa".

Mientras recorría el foro saludando a cada integrante del elenco, la influencer se detuvo frente a Araiza; él, en un gesto distinto al que tuvo con el resto de sus compañeros, se inclinó y acercó los labios, invitando abiertamente al beso.

Wendy, sin titubear y siguiendo el juego, correspondió de inmediato, arrancando carcajadas de todos los presentes. Varios meses después de aquel episodio inicial, la escena se repitió y ambos conductores compartieron un nuevo beso frente a las cámaras.

"Yo sé que te gusto, ahorita que me veo más voluptuosa, como luchadora", dijo la icónica Wendy en esta ocasión; como era de esperarse, el metraje se volvió viral rápidamente en redes sociales generando comentarios tales como:

"Amo a Raúl es un caballero"

"Wendy arrasando como siempre mi niña"

"Eso es masculinidad saludable"

El público no solo celebra la ocurrencia, sino que reconoce la química genuina entre Wendy y Araiza ya que no se trata de un guion forzado, sino de una complicidad percibida como real. La interacción deja entrever una dinámica espontánea, casi cómplice, que transforma un simple beso en un símbolo de cercanía.

¿Quién es Wendy Guevara?

Wendy Guevara, nacida el 12 de agosto de 1993 en León, Guanajuato, ha sido una figura medular en la visibilidad de la comunidad trans en los medios mexicanos. Alcanzó fama junto a Paola Suárez como parte del dúo "Las Perdidas" y su emblemático video que las volvió virales; pero fue hasta su participación en la primera temporada de "La Casa de los Famosos México" que terminó de robarse el corazón de sus seguidores.

En paralelo, su relación con "Hoy" es bastante sólida ya que no sólo participa como invitada recurrente, sino que ha sabido conectar con el equipo y con el público, lo que se refleja en su espontaneidad y cercanía con las y los conductores.