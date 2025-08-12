Victoria Ruffo revela que aceptaría trabajar con Eugenio Derbez, pero bajo esta jugosa condición económica

Aunque tienen un hijo en común, Victoria Ruffo y Eugenio Derbez se mantienen alejados desde su mediática separación ocurrida en 1997. Pese a esto, la actriz mexicana, de 63 años de edad, reveló que sí aceptaría trabajar con su expareja, pero sólo si se cumple una jugosa condición económica.

La actriz de “Simplemente María” y “La madrastra” acudió al programa de YouTube “Pinky Promise”, del que es titular la cantante Karla Díaz, y fue cuestionada acerca de su participación en la serie televisiva “De viaje con los Derbez” que está al aire desde 2019.

Entre broma y broma, Victoria Ruffo dijo que la única razón por la que trabajaría con Eugenio Derbez es si le hacen una oferta económica convincente. Sin embargo, no precisó cuánto dinero tendrían que ofrecerle para sumarse al programa televisivo en el que aparece su hijo José Eduardo Derbez, de 33 años, quien es fruto de la relación que tuvo con el actor y comediante mexicano, de 63 años.

“Si me paga bien, sí, pero como es codo, no me va a pagar bien, entonces no creo que yo vaya”, expresó con sentido del humor la actriz.

¿Victoria Ruffo participará en “De viaje con los Derbez”?

Para evitar malentendidos, Victoria Ruffo dijo que no ha recibido ninguna invitación para ser parte de la serie en la que participa Eugenio Derbez. Para hacer alarde de su sentido del humor, la protagonista de “Corona de lágrimas” añadió “No, ¡qué me va a invitar!, ese no invita (a) nada”, refiriéndose a que no ha tenido ningún acercamiento con su ex para hablar del proyecto televisivo.

Por otra parte, la madre de José Eduardo Derbez consideró que si llegara a participar en “De viaje con los Derbez” provocaría un cambio en la serie, lo que es un motivo para que quede fuera del proyecto.

“Si llego a ir ahí, creo que sería un desastre, deshago todo, pero no, no me ha invitado”.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez tuvieron un romance en la década de los años 90 que fue de los más populares. Sin embargo, su separación se dio en 1997 y desató la polémica porque hasta la fecha de habla de una boda falsa.