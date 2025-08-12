Tras varios años alejada de los reflectores, Betty Monroe reaparece con esta FOTO, así luce la actriz de TV Azteca

Vaya sorpresa se llevaron los seguidores del entretenimiento después de que la actriz, Betty Monroe, alejada de los reflectores desde hace varios años, reapareciera en su cuenta en Instagram para compartir una fotografía que muestra cómo luce en la actualidad.

A finales de los años noventa y principios de los dos mil, la famosa nacida en Guadalajara, Jalisco, se consolidó como una de las grandes figuras del espectáculo gracias al trabajo que hizo como actriz de telenovelas y como conductoras de televisión. Sin embargo lleva varios años lejos de los reflectores del entretenimiento.

La actriz compartió una fotografía en redes sociales. Foto: Especial

Betty Monroe reaparece en redes sociales

Hace unas horas, la exconductora de programas como "Tempranito" y "Cada mañana" registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir una fotografía del viaje que hizo por Seúl en Corea del Norte. La también actriz tenía mucho tiempo sin subir contenido.

Ante sus más de 252 mil seguidores en Instagram, Betty Monroe, compartió una historia disfrutando de la compañía de su familia. La actriz sorprendió a todos pues se dejó ver como pocas veces tras retirarse de la industria del entretenimiento a pesar de la gran fama que tenía.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Betty Monroe no pasó desapercibida para nadie ya que a los pocos minutos se viralizó. Los internautas detallaron que la actriz y conductora sigue igual a su última aparición en la pantalla chica.

¿Quién fue Betty Monroe?

Betty Monroe es una famosa actriz y conductora de televisión que colaboró en TV Azteca y Televisa. Algunos de los trabajos más destacados los hizo como protagonista de "El amor no es como lo pintan", "La hija del jardinero", "Bellezas indomables", "Las Bravo", "Corazón en condominio" y "Un escenario para amar". Fue en 2019 cuando actuó por última vez en "Muy padres".

En su faceta como conductora colaboró en "Tempranito", "Gente con chispa", "Cada mañana", "Para todos", "Segunda oportunidad", "Doble sentido", entre otros.