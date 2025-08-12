Taylor Swift presenta su nuevo álbum, el primero desde que es dueña de TODA su discografía

Taylor Swift confirmó el inicio de una nueva era en su carrera como cantante. La artista estadounidense presentó su nuevo álbum, mismo que se confirmó en el primero desde que adquirió su discografía. El anuncio del disco lo realizó en compañía de su pareja, Travis Kelce en el podcast de 'New Height Show', que es llevado por su cuñado. Ahora toca hablar sobre todos los detalles del lanzamiento de las nuevas canciones que tiene preparadas para sus fans.

La noticia fue compartida por Taylor Swift con un video en sus redes sociales, mismo que fue compartida por 'New Height Show'. En el video, la cantante apareció sentada junto a su novio cuando decidió dar la sorpresa a todos sus fans. Las swifters vieron como la intérprete de 'Cruel Summer' sacó un maletín, mismo que tenía una sorpresa para todas, se trataba del nuevo disco. En el clip confirmó que se trata del nuevo álbum 'The Live of a Showgirl', mismo que se estrenará pronto.

Taylor y Kelce no mostraron la portada del disco, ya que esa será una de las sorpresas que se presentarán en el día del lanzamiento. Ahora vamos a presentar algunos de los detalles que deben conocer sus fans antes de que se presente el nuevo disco de Taylor Swift. Cuándo saldrá a la venta y todos los detalles sobre esta nueva producción que esperan siga conquistando a los fans de la cantante estadounidense al rededor del mundo.

Taylor Swift presentó su nuevo disco junto a su pareja | IG: taylorswift

¿Cuándo se presentará el nuevo álbum de Taylor Swift?

Las swifters deberán estar pendientes este martes 12 de agosto, ya que será el lanzamiento oficial de su nuevo disco. Se trata del álbum 12 en su carrera, por lo que propuso una dinámica donde este número sería la identidad del lanzamiento de 'The Live of a Showgirl'. Mejor vamos a presentar la hora en la que estará en todas las plataformas digitales.

La hora en la que Taylor Swift decidió lanzar su nuevo álbum fue a las 12:12, para mantener el número de álbum que presenta en su carrera como cantante. Dentro de los detalles que compartió está que la gente ya lo puede pre ordenar a través de su página oficial, por lo que queda esperar a que llegue el medio día para que la gente ya empiece a escuchar las nuevas canciones de la pareja de Kelce.

¿Cuándo compró Taylor Swift su discografía?

Después de una larga lucha con el sello discográfico donde grabó Taylo Swift sus primeros seis discos, Big Machine Records. En el 2019 comenzó el conflicto para que pudiera quedarse con todos los derechos de su trabajo realizado en los primeros años de carrera. Para mayo 2025, la cantante confirmó que después del gran éxito de su gira 'The eras tour' y de las regrabaciones de sus primeros grandes éxitos, había logrado hacerse con los derechos de los masters originales de sus primeros seis álbumes.