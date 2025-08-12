Regina Murguía de JNS rompe el silencio, revela su verdadero estado de salud tras ser operada por cáncer

La semana pasada te informamos que la integrante de JNS, Regina Murguía, fue sometida a una cirugía para retirar el cáncer que le fue diagnosticado en el intestino. Recientemente la cantante concedió una entrevista en la que reveló cómo marcha su proceso de recuperación.

Fueron sus compañeras de JNS las que revelaron que Regina Murguía fue intervenida por un tema de cáncer en el intestino. Detallaron que el procedimiento fue complicado, pero afortunadamente todo salió bien y estaba en proceso de recuperación en Mérida, Yucatán.

La cantante dio sus primeras declaraciones. Foto: Instagram/@murguiaregina

¿Cuál es el estado de salud de Regina Murguía?

Después de que se confirmara su complicado estado de salud, la cantante, Regina Murguía, reapareció en redes sociales para explicar cómo marcha su recuperación después de ser operada por el cáncer que le fue diagnosticado hace unas semanas.

En este sentido la artista de 40 años dijo que actualmente se siente muy bien y afortunadamente su hospitalización no fue de emergencia. La integrante de JNS aseguró que se encuentra con muchos sentimientos, pero es una situación privada de la que pronto brindará más detalles.

"Me siento muy bien, sé que hay muchas dudas, no fue de emergencia, estoy bien. Ha sido una situación compleja, de mucho sentimiento, es muy privado, pronto platicamos y les cuento la situación", detalló.

En este sentido la cantante y actriz señaló que regresó a los escenarios después de concluir con su recuperación. Sobre la cirugía a la que fue sometida apuntó que el pasado lunes 11 de agosto cumplió un mes y afortunadamente se siente mejor.

"El día de hoy fue mi primer show después de mi cirugía, cumplo un mes de mi cirugía el 11 de agosto", apuntó.

Regina Murguía reaparece en redes sociales para aclarar cuál es su estado de salud tras una cirugía.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.

Azteca UNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/isu8eA8ZZn — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) August 11, 2025

¿Quién es Regina Murguía?

Regina Murguía es una famosa actriz, cantante y conductora de televisión. Alcanzó gran parte de su fama como una de las integrantes más destacadas de la banda de pop JNS, anteriormente conocidas como JEANS.

En su faceta como actriz colaboró en "Secretos de alma", "Quiéreme tonto", "Lo que callamos las mujeres" y "La mujer de judas". También fue conductora de "Hasta mañana es lunes", "HitM3" y participó en "La Isla".

En este 2025, a sus 39 años de edad, la cantante fue diagnosticada con cáncer de intestino, motivo por el que fue sometida a una cirugía para remover la enfermedad.