Raquel Bigorra aclara de una vez si practica brujería: "estoy muy contenta porque me digan bruja" | VIDEO

Con una mezcla de sinceridad, picardía y positivismo, la actriz y conductora cubana Raquel Bigorra rompió el silencio sobre los persistentes rumores que la vinculan con prácticas esotéricas.

En una reciente entrevista con Yordi Rosado a través de su canal en YouTube, la también cantante aprovechó para abordar la controversia, desmentir categóricamente su participación en rituales esotéricos y hasta lanzar con humor su nueva colaboración musical, refiriéndose a sí misma como "bruja".

Bigorra explicó que estas especulaciones derivan en parte de su origen cubano, donde la fusión entre creencias yoruba y catolicismo es parte de la identidad cultural.

¿Raquel Bigorra practica brujería?

A pesar de la mezcla de creencias, la cantante de 51 afirmó que ejos de adherirse al esoterismo, su formación familiar estuvo marcada por el catolicismo y que ella misma prefiere una fe más tradicional.

En Cuba hay muchísimo sincretismo, tiene que ver con la cultura porque existen deidades que vienen de África y lo que trajeron los españoles. Claro que alguna vez fui a una fiesta donde se celebraba alguna deidad, pero mi familia era más católica, dijo en dicha entrevista.

Este cuestionamiento la llevó admitir que, debido a sus raíces cubanas, en más de una ocasión se le ha vinculado con presuntas habilidades místicas o con la práctica de rituales esotéricos, llegando incluso a ser objeto de acusaciones directas en espacios públicos.

Sin embargo, hubo una anécdota en particular que tiene muy arraigada en su memoria y contó que en una ocasión, un hombre que se autoproclamaba brujo contactó a varios medios de comunicación para afirmar que ella realizaba trabajos de brujería.

Lejos de ofenderse, confiesa que con el tiempo aprendió a reírse de ese tipo de comentarios y a no darles mayor importancia. De la misma forma, afirmó que nunca se ha sentido como víctima de algún ritual o acto de brujería y que prefiere mantenerse alejada de esas ideas, pues considera que solo generan inseguridad y restan fuerza interior.

Comentó además que, en diferentes etapas de su vida, ha atravesado momentos complejos que la impulsaron a desarrollar su fortaleza personal sin depender de creencias o prácticas esotéricas.

Yo creo en Dios, creo en las vírgenes y claro que pongo mi velita para encomendar a mi hija, a mi familia y a mis seres queridos, pero no me hago limpias ni nada de eso, confesó.

De ser señalada como "bruja" a estrenar la canción "Macumba"

En lugar de sentirse ofendida por las acusaciones, Raquel Bigorra optó por tomarlas con humor e incluso transformarlas en inspiración; la conductora reveló que recientemente unió su voz al grupo veracruzano Súper Lamas para grabar el sencillo "Macumba", una canción que hace referencia a un concepto asociado a la brujería.

La colaboración combina ritmos de cumbia con toques modernos y ha sido bien recibida por el público, Bigorra explicó que el proyecto nació de manera espontánea durante una reunión con los integrantes de la banda y que el videoclip fue grabado en locaciones costeras.