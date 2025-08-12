¿Quién fue Liz Lin Rouyu, la influencer que murió a los 36 años?

Los creadores de contenido están de luto para despedirse de Liz Lin Rouyu, una joven taiwanesa que murió a los 36 años. La influencer perdió la vida el pasado 11 de agosto, según un comunicado que compartió su esposo en redes sociales. Ahora, en lo que se revelan los detalles del fallecimiento de la creadora de contenido, vamos a recordar un poco de su carrera en el internet y su vida privada. Llego a tener más de 140 mil seguidores sólo en Instagram.

En el comunicado que compartió su esposo se confirmó que Liz fue una mujer que vivió llena de sonrisas, luz y amor. El marido confirmó que Lin Rouyu se fue en silencio, pero sus consejos de belleza y el cariño que transmitía en redes sociales siempre vivirá en él y en todo el fandom que siempre la apoyó en su carrera como creadora de contenido. Las autoridades y su pareja todavía no revelan la causa de la muerte de la joven de 36 años.

"Liz siempre fue una chica llena de sonrisas, luz y amor. Aunque Liz se ha ido en silencio, la belleza y el cariño que dejó siempre estarán con nosotros", se puede leer en el comunicado compartido por su esposo en redes sociales.

Liz Lin Rouyu perdió la vida el pasado 11 de agosto (IG: hehehaha1989)

¿Quién fue Liz Lin Rouyu?

Liz Lin Rouyu fue una influencer taiwanesa que se dedicó a compartirle a sus fans contenido de belleza, estilo de vida, viajes y videos de transformación. Como lo dijo su esposo en el mensaje en el confirmó su muerte, sus videos llenaban de luz y amor la vida de las personas que la seguían. Mejor conozcamos cómo comenzó su carrera en el mundo de la creación de contenido.

Su carrera tomó fuerza en el 2012 cuando comenzó a tener una gran cantidad de seguidores. Sus clips de belleza, videos de transformación y de viajes fueron los que comenzaron a forjar su carrera en el mundo digital. A lo largo de su carrera llegó a alcanzar 144 mil seguidores en Instagram y un total de casi 250 mil en todas las plataformas que manejaba en redes sociales. En el mensaje de despedida de su esposo, confirmó que veía a sus fans como sus amigos y siempre intentaba contestar todos los comentarios.

"En las plataformas, ella se veía como una amiga de todos. Siempre intentaba responder cada mensaje porque realmente se preocupaba y valoraba a quienes la apoyaban", dijo su esposo en el comunicado de su muerte.

Fuera de ser influencer, Liz Lin Rouyu también incursionó en el mundo de la música. En el 2022, después de 10 años siendo creadora contenido, la taiwanesa sacó su primera canción 'Mist'. Lamentablemente para sus fans, fue la única canción que publicó como cantante. Tres años después, la taiwanesa perdió la vida, por lo que sólo dejó su canción de debut como la única que lanzó como solista.

Liz Lin Rouyu se dedicó a compartir videos de estilo de vida, viajes y belleza (IG: hehehaha1989)

¿De qué murió Liz Lin Rouyu?

Hasta el momento todavía no se tiene clara la causa de la muerte, por lo que las autoridades siguen investigando qué fue lo que ocurrió con Liz Lin Rouyu. Su pareja, por su parte, solo dio un mensaje de cariño con el que se despedía de ella, pero tampoco confirmó si tenía una enfermedad o la causa de su deceso. Se tiene que recordar que su marido confirmó que se fue "en silencio" y pidió respeto a la privacidad de la familia en estos duros momentos.

Queda esperar a que las autoridades terminen con las investigaciones para que se revelen los detalles de la muerte de la creadora de contenido taiwanesa. Por ahora queda guardar silencio, luto y respeto para su legado en el mundo de la creación de contenido y de toda su familia que lamentan la pérdida de Liz a los 36 años.