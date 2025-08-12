Poncho De Nigris le reclama a productora de LCDLF por la broma violenta de Facundo contra Aldro De Nigris

Durante una fiesta reciente en La Casa de los Famosos México, una broma pesada del conductor Facundo al influencer Aldo de Nigris encendió las redes sociales y desató una fuerte controversia. El incidente, grabado por las cámaras del reality show, fue calificado como "violento" e "irresponsable" por una gran parte de la audiencia.

El problema ya escaló hasta la producción, pues fue el mismísimo Poncho De Nigris, exparticipante del programa y tío de Aldo, quien se comunicó directamente con Rosa María Noguerón, la productora del programa, con el propósito de reclamarle que no hubo ninguna repercusión en contra del conductor. Así lo dio a conocer Wendy Guevara.

Todo comenzó cuando Facundo, de 46 años, se colocó detrás de Aldo de Nigris, de 31, y jaló con fuerza el tapete en el que este último bailaba. La acción hizo que Aldo cayera aparatosamente al suelo. Aunque de inmediato se levantó y le hizo una seña a Facundo con el pulgar, su tío, Poncho de Nigris, y su madre, Letty de Nigris, reaccionaron con indignación en redes sociales.

Poncho de Nigris (@_PonchoDeNigris) si le reclamó a @ronogueron por la agresión de Facundo a Aldo



En lugar de sancionar al agresor, Rosa María se molestó con Poncho uD83DuDE44#TeamDía uD83CuDF1E #TeamNoche uD83CuDF1B #LCDLFMX #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/CDuPCdsWzb — Cultura Pop (@RCulturaPop) August 12, 2025

Poncho De Nigris defiende a su sobrino en LCDLF

Poncho, exconcursante del programa, describió la actitud de Facundo como "de niño pendejo" y "cotorreo de los 90s", expresando su deseo de confrontarlo físicamente. Por su parte, Letty de Nigris manifestó su preocupación por la seguridad de su hijo, señalando que la caída pudo causarle una lesión grave en el brazo o en la cervical.

La polémica llegó hasta la producción del programa, que a través de "La Jefa" emitió un regaño directo a Facundo. En un mensaje contundente, le recordaron que "una broma ligada a una acción física puede provocar un accidente" y que "pasar a lo físico puede resultar altamente peligroso".

Aunque Facundo reconoció en privado que "se pasó" con la broma, la controversia ya escaló. En las redes sociales se desató una ola de críticas que piden su expulsión, mientras que su prometida, Delia García, denunció recibir amenazas de muerte. El incidente no solo pone en tela de juicio los límites del humor en un entorno televisivo, sino que también reavivó el debate sobre la responsabilidad de los participantes en la convivencia de un reality show.