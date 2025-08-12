Paulina Rubio reaparece en una fiesta mientras su hijo estuvo detenido en un aeropuerto, filtran el VIDEO

En días recientes la estrella pop, Paulina Rubio, ha estado en el ojo del huracán por la batalla legal que tiene contra su expareja sentimental, Nicolás Vallejo-Nágera, conocido en la industria del entretenimiento como "Colate", por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás.

El pleito legal quedó en segundo plano después de que el programa de espectáculos "Ventaneando" informara que Andrea Nicolás fue retenido en el aeropuerto después de viajar solo hacía España para participar en un campamento de verano. Al parecer las autoridades revisaron sus documentos para comprobar que todo estaba en orden.

La cantante no ha brindando ningún tipo de declaración. Foto: Paulina Rubio

Paulina Rubio reaparece bailando

En medio del pleito legal con su ex, Colate, y la retención en un aeropuerto de su hijo, Andrea Nicolás, la cantante, Paulina Rubio, reapareció en un video compartido en las redes sociales de la experta en temas del entretenimiento, Maxine Woodside.

Hace unas horas la periodista subió un video que muestra a "La Chica Dorada" disfrutando de una fiesta a pesar de la controversia que ha surgido por su juicio contra Colate, pero sobre sobre todo por la retención en España de su hijo, Andrea Nicolás. Hasta el momento la cantante no ha brindando ninguna declaración sobre estos temas.

En el video vemos a la intérprete de "Ni una sola palabra" y "Yo no soy esa mujer" disfrutando de una fiesta junto a varios amigos. La artista de 54 años de edad fue grabada mientras cantaba y bailaba la canción "La Bikina", uno de los grandes éxitos de Luis Miguel.

Como era de esperarse, la grabación de Paulina Rubio se volvió viral a los pocos minutos. Un número considerable de internautas le externó todo su apoyo en el complicado momento personal que está viviendo. Otros simplemente le dijeron que luce espectacular.

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y Colate?

Paulina Rubio y Colate tienen un proceso legal por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás. Los más reciente del caso es que una jueza en Florida le otorgó la custodia temporal a Colate, pero un tribunal indicó que el menor tenía que ser acompañado por Paulina Rubio en los traslados que hiciera.