"Partió demasiado pronto": El Potro informa la repentina muerte de un joven actor de Televisa

El pasado lunes 11 de agosto el famoso cantante y conductor de televisión, Luis "El Potro" Caballero compartió un desgarrador mensaje en redes sociales reaccionando a la muerte del joven actor de Televisa, Juan Carlos Ramírez, quien perdió la vida a los 38 años de edad por un aneurisma cerebral.

Fue la madrugada del domingo cuando se confirmó la muerte del actor, Juan Carlos Ramírez, famoso por el trabajo que hizo en series como "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Rosario Tijeras". Ante esta situación, "El Potro" le dedicó una triste publicación en su cuenta en Instagram.

El cantante compartió un mensaje en redes sociales. Foto: Instagram/@luispotrocaballero

El Potro se viste de luto

Después de que se confirmara la muerte del actor Juan Carlos Ramírez, su amigo, Luis "El Potro" Caballero registró actividad en su cuenta en Instagram para darle el último adiós al protagonista de las series de Televisa "Como dice el dicho" y "La Rosa de Guadalupe".

En el escrito, el exparticipante de "Acapulco Shore" y "La Casa de los Famosos México" dijo que le tocaba despedir a un "amigo". Detalló que a pesar de sus diferencias siempre se mantuvieron juntos, demostrando la gran amistad que tenían.

"Hoy me toca despedir a un amigo que partió demasiado pronto, cuando la vida aún le debía tanto por vivir", escribió.

En otra parte del texto, Luis "El Potro" Caballero dijo que estaba pasando por un momento de "tristeza y reflexión", lamentando no disfrutar más de la amistad que tuvo con Juan Carlos Ramírez. Le dijo que siempre lo guardará en su corazón a pesar de no tener la oportunidad de que no se lo expresó.

"Descansa en paz, querido amigo. Siempre estarás en mi recuerdo y en mi alma", explicó.

¿De qué murió el actor Juan Carlos Ramírez?

Juan Carlos Ramírez fue un famoso actor que murió la madrugada del domingo 10 de agosto, víctima de un aneurisma cerebral. El actor alcanzó gran parte de su fama como protagonista de "La Rosa de Guadalupe", "Como dice el dicho" y "Rosario Tijeras".