No es Lupita TikTok, ella es la voz detrás del "oye, Malilla, ponme de rodillas", el audio más viral del momento

El Malilla ya no solo es un cantante, es una forma de vida para muchas de sus fans y así lo hacen saber al tapizar sus cuartos con posters, tener toallas o cobijas con las fotos más icónicas del reguetonero y por supuesto, al llenarlo de elogios por ser ese hombre perfecto que además ya es el novio de todo el Internet. ¡Y lo sabes perfectamente!

Aunque 'El Mali' ya había flechado con canciones como Mami tú, Dime, B de Bellako o Vaquero, que también se hicieron súper virales en redes sociales, lo cierto es que la obsesión del momento es De Rodillas, un tema que cantó junto a Dj Hate y no es lo que este par canta lo que conquistó el Internet, sino el coro interpretado por una voz femenina y muy sensual.

"M - A - L - I. Dame Mali, ¡Bien duro! Oye Malilla, ponme de rodillas, oye Malilla, ponme de rodillas, oye Malilla, ponme de rodillas", es el coro de la canción y la parte más viral y sonada del verano.

Esta intro conquistó el Internet y ante la duda de quién es la mujer detrás de esta icónica frase surgió la especulación de que podría tratarse de Lupita TikTok, pues la voz es casi idéntica; sin embargo la cantante detrás de la frase y el propio intérprete de Gatito negaron que sea la tiktoker quien haya colaborado para el tema, ¿pero entonces de quién se trata? Aquí te lo contamos.

Lupita TikTok ya apareció en redes perreando con esta canción. (Foto: IG @lupitaguzmanmx)

¿Quién es la voz de De Rodillas de El Malilla?

Tras el éxito de De Rodillas de El Malilla, en redes sociales las fans comenzaron a viralizar la canción y específicamente la frase de "Oye Malilla, ponme de rodillas"; fue entonces que surgió la teoría entre las admiradoras que Lupita TikTok había colaborado con el reguetonero para este tema.

Las sospechas aumentaron cuando desde las cuentas de la influencer se habló de un feat con el cantante, según lo reveló el originario del Valle de Chalco Solidaridad. En una entrevista con EXA Monterrey, le cuestionaron qué tan cierto es que Lupita TikTok colaboró con él para la canción más escuchada del verano y él lo negó.

"No es ella, no es ella. Es una artista que se llama Zunset; me parece que es de Pachuca, de Hidalgo, pero lo chistoso es que se volvió viral porque cuando hice la promoción del LP, esa fue la primera canción que usamos y la banda regia (dijo que) Lupita TikTok está en su prime porque el Malilla hizo una canción con ella", sentenció.

Allí mismo, el 'Mali' contó que las redes oficiales de la creadora de contenido repostearon la canción desatando todavía más polémica, aunque era totalmente falso. Cabe destacar que como todo un caballero, el reguetonero decidió darle el crédito correspondiente a Zunset, quien ha tenido que salir a presentarse a todo México.

"Lo digo para darle su crédito y su respeto a la nena (Zunset), porque yo he visto TikToks de la nena de: 'No, soy yo', porque la banda pone: 'Gracias Lupita TikTok', y la nena (pone): 'Que no es Lupita TikTok, que soy yo'. Mucha banda sí (cree), se asemeja la voz", concluyó.

Zunset revela que ella es la quien canta De Rodillas con video viral

Tras toda la polémica que se generó en redes sociales sobre la voz de Zunset en colaboración con El Malilla y Dj Hate, la propia cantante apareció en TikTok con un video viral para aclarar que ella es la que canta el coro del tema más escuchado del momento.

La también conocida como 'La Muñequita del Perreo' salió a aclarar ante las comparaciones con Lupita TikTok, solo fue ella quien prestó su voz para el tema más viral del momento y que la influencer no es quien canta el coro; sin embargo, adelantó que no tiene problemas con la influencer y que por el contrario, ya le aceptó un feat que saldría próximamente.

¿Quién es 'Sunset', Zunset, la cantante detrás de De Rodillas de El Malilla?

Aunque Zunset tiene su propio proyecto con canciones de reguetón como Amor de Bandidos, Sicañeras, Mi Flow y Como me Goofy, alcanzó todavía más popularidad cuando El Malilla confesó que ella es la voz detrás de la canción De Rodillas.

Sin embargo, existen muchas dudas sobre quién es la joven y de ahí que incluso en redes la nombran como 'Sunset', del inglés, en lugar de su nombre artístico que es Zunset y de la que sabemos pocos detalles que aquí te revelamos.