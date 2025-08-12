Ninel Conde se convierte en la villana que destruirá el amor entre Elaine Haro y Aarón Mercury

Esta surgiendo un romance en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, la atracción crece cada vez más entre Elaine Haro y Aarón Mercury, pero hay una integrante que no está muy de acuerdo y se trata de Ninel Conde, quien ha enfrentado a la pareja e incluso ha frenado sus coqueteos frente a todos, ¿será que se está convirtiendo en la villana malvada que no los dejará estar juntos?

Aunque la pareja está en cuartos separados, Elaine del Cuarto Día y Aarón del Cuarto Noche, la química entre ellos crece cada día más y más, pues aprovechan cualquier momento del día para estar juntos, y es algo que ya observaron todos los habitantes de la casa e incluso ya lo han empezado a comentar.

Elaine ha mencionado que siente que se lleva muy bien con Mercury y aunque no ha mencionado que esté enamorada de él, sí ha dicho que se siente contenta cuando están juntos, aunque aseguró que él no siente lo mismo, pues cree que no le ha correspondido de la misma forma.

Tanto Abelito como Priscila Valverde y Mariana Botas le han dicho que ha sido muy obvia en su forma de ser con Aarón, ya que consideran que es muy coqueta con él, pero si algo no se puede negar en esta relación que hasta ahora es de amistad es que entre ellos hay una gran química, pero esto podría generar enfrentamientos entre cuartos.

¿Ninel Conde en contra de la relación de Elaine y Aaron Mercury?

Esta vez Ninel Conde está dejando el papel de la encantadora Alma Rey para convertiste en la madrastra malvada, pues está surgiendo en ella su lado maternal por proteger a Elaine, y lo ha dejado claro varias veces. La cantante no quiere que el Cuarto Noche se lleve a su compañera, y es que, ya vio que convive mucho con ellos especialmente con Aarón Mercury.

Todo se desató la noche del lunes cuando Haro estaba jugando con Aarón, pero a Ninel no le pareció muy bien la actitud de Elaine, por lo que le dijo que se alejara de Mercury a lo que ella contestó que solo estaban jugando. Si bien, los comentarios de Conde fueron a modo de broma, quiere asegurarse de que la actriz esté protegida.

"Niña, no se estén toqueteando, tu estás encima de él, casi lo vas a tumbar de la silla", dijo Ninel en un momento bastante incómodo para todos los presentes.

Ninel Conde advierte a Aarón Mercury que trate bien a Elaine Haro

Ninel Conde no se opone a la relación entre Elaine Haro, sino que más bien la anima con sutileza a acercarse a él y al mismo tiempo se asegura de que ella esté protegida dentro del contexto del reality, así como de las actitudes de Aarón, pues no quiere que la lastime, por eso le dijo: “Espero que tengas buenas intenciones… porque la niña ya cedió”.

El bombón asesino fue de las primeras en haber visto las señales de este nuevo romance al asegurar que sintió una conexión especial entre Elaine y Aarón, comentó a Shiky y a Mariana Botas que había “algo bonito, como empatía” cuando pasaba cerca, lo que sembró los primeros indicios de un posible shippeo y al parecer esta relación dará mucho más de qué hablar aunque puede ocasionar una división de cuartos.