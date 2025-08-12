Muere a los 36 años Liz Lin Ruoyu: “Fue una chica con una sonrisa”

A través de redes sociales se dio a conocer la muerte de la generadora de contenido Liz Lin Ruoyu, quien tenía 36 años de edad. El deceso de la influencer taiwanesa genera conmoción, sobre todo porque no se consideraba una líder de opinión, sino que se llegó a describir como amiga de sus seguidores.

La noticia fue dada a conocer el sábado 10 de agosto por el esposo de Liz Lin Ruoyu, quien optó por la cuenta de Instagram de la fallecida para emitir un comunicado. De esta manera, igual le rindió un homenaje, destacando sus cualidades y lo que la hacía brillar no sólo en redes sociales, sino en la vida diaria.

“Queridos amigos: Liz siempre fue una chica con una sonrisa, llena de luz y amor”, escribió el esposo de la influencer taiwanesa en la descripción de la publicación. Noticias Relacionadas Regina Murguía celebra su cumpleaños luego de su operación para combatir el cáncer | FOTOS

Liz Lin Ruoyu murió a los 36 años de edad. Foto: Instagram.

De qué murió la influencer taiwanesa Liz Lin Ruoyu

De acuerdo con el ahora viudo de la generadora de contenido, Liz Lin Ruoyu murió “silenciosamente”; sin embargo, no detalló cuál fue la causa de muerte. En cambio, en la publicación en Instagram externó que su esposa “siempre sentía curiosidad por las cosas nuevas y tenía un cariño especial por los animales”.

“Aunque Liz se fue en silencio, la belleza y el amor que dejó atrás siempre estarán con nosotros”.

Quién era Liz Lin Ruoyu

Liz Lin Ruoyu empezó su carrera como generadora de contenido en 2012. Poco a poco ganó popularidad y fue denominada influencer. Su esposo externó que “poseía un gusto único y cautivador, siempre sumando belleza e inspiración al mundo con su visión y creatividad”, razones por las que será recordada por sus seguidores.

De acuerdo con el viudo de la influencer, Liz Lin Ruoyu murió “silenciosamente”. Foto: Intagram.

“Nunca se consideró una 'influencer' sino una amiga de todos (...). Siempre hizo todo lo posible por responder a cada mensaje simplemente porque realmente le importaba y apreciaba a todos los que la apoyaban”.

El viudo de Liz Lin Ruoyu aseguró que la cuenta de Instagram de la fallecida influencer taiwanesa se mantendrá activa, a fin de que sea un espacio donde “los fanáticos siempre la recuerden”, así como su trabajo que se mantiene como punto de inspiración.