Muere Henri Donnadieu, fundador del bar "El 9" donde figuras como María Félix y Juan Gabriel disfrutaron de sus noches

La Ciudad de México y la comunidad LGBTIQ+ despiden a Henri Donnadieu, empresario y activista queer que cambió para siempre la vida nocturna y la historia de la diversidad sexual en el país. Tristemente, su muerte fue confirmada la tarde de este martes 12 de agosto.

De acuerdo con los primeros informes, Donnadieu falleció a los 82 años en Cuernavaca, Morelos, dejando atrás un legado imborrable como fundador del bar "El 9", uno de los primeros espacios abiertos y seguros para la comunidad LGBTIQ+ en México, frecuentado por figuras como María Félix, Juan Gabriel y hasta el expresidente Ernesto Zedillo.

Aunque la CDMX es reconocida hoy en día por su apertura y políticas a favor de la diversidad sexual, mantiene hasta hoy un tejido de espacios y eventos que rememoran aquel espíritu de lucha y convivencia nacido en sitios como "El 9".

¿Quién era el dueño del Bar 9?

Henri Donnadieu llegó a México en 1976, proveniente de la Costa Azul francesa, donde había estudiado Ciencias Políticas en La Sorbona, París. La llegada del entonces joven europeo coincidió con un México en el que las libertades para la diversidad sexual eran limitadas y donde los espacios de convivencia para la comunidad LGBTIQ+ eran prácticamente inexistentes o hasta clandestinos.

En este contexto, junto con Manolo Fernández, Donnadieu transformó el restaurante "Le Neuf" ubicado en Londres 156, en la ahora legendaria Zona Rosa, en un bar-discoteca que en enero de 1977 cambió radicalmente su propuesta para convertirse en "El 9", un club privado y pionero que se convirtió en el primer bar abiertamente gay de la CDMX.

De acuerdo con una entrevista para El Universal, Donnadieu relataba que el bar se convirtió en un punto de encuentro tan emblemático que incluso el expresidente Ernesto Zedillo reconoció en una comida en Palacio Nacional en 1999 haber frecuentado "El 9".

Pero no sólo el reconocido expresidente admitió haber pasado algunas noches en dicho bar, pues figuras como Silvia Pinal, Pita Amor, Carlos Monsiváis, María Félix, Andy Warhol, Grace Jones, Sylvester Stallone, Verónica Castro y hasta Juan Gabriel (quien aún no había alcanzado la fama mundial), recorrieron los 140 metros cuadrados de "El 9".

Este cruce entre celebridad y contracultura fue un sello distintivo que posicionó a "El 9" no solo como un lugar para la fiesta, sino como un espacio donde la diversidad se vivía de manera auténtica y sin miedo.

Más que un bar: un refugio cultural y social

Pero "El 9" no solo fue un bar, sino un laboratorio cultural y un espacio de activismo. Durante los años 80, especialmente tras el devastador sismo de 1985 y en medio de la crisis del VIH/SIDA, el lugar se transformó en un refugio para la comunidad, donde además de ofrecer un espacio seguro para la expresión, se difundía información vital para la prevención y apoyo comunitario.

Según información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante ese periodo los espacios para la comunidad LGBTIQ+ jugaron un papel crucial en la visibilización y lucha contra la discriminación, así como para con las enfermedades que afectaban desproporcionadamente a ese sector.

Donnadieu, consciente de esta necesidad, fue un promotor activo de campañas contra la homofobia y el estigma. Además, "El 9" fue un escenario para artistas emergentes que luego marcarían la cultura nacional, como Caifanes, Maldita Vecindad y Café Tacvba; en sus instalaciones se presentaron también espectáculos de cabaret y teatro independiente, así como proyecciones de películas censuradas, consolidándose como un núcleo creativo y libertario.

¿Qué pasó con el Bar 9?

Sin embargo, la presión política y social derivada del conservadurismo de la época condujo al cierre de "El 9" en diciembre de 1989, pero su influencia permaneció viva en la memoria colectiva y en las generaciones siguientes que continuaron luchando por la inclusión y la visibilidad.

La historia de Donnadieu y su bar fue documentada en el libro "Tengo que morir todas las noches" del periodista Guillermo Osorno, texto que en 2024 inspiró una serie homónima que recuperó la memoria de aquella época fundamental para la comunidad LGBTIQ+.

En 2019, Donnadieu publicó su autobiografía "La noche soy yo", donde narró en primera persona los orígenes, la vida y el cierre de "El 9". Posteriormente, en 2018, intentó revivir el espíritu del legendario bar con una nueva sede en la calle Amberes de la Zona Rosa, aunque la pandemia de COVID-19 frenó abruptamente este proyecto, que cerró definitivamente en 2020.

Pero no Donnadieu no sólo resistía a través del bar, pues compartió su existencia con su pareja Alonso Guardado, quien falleció en 2019 y su relación fue otro ejemplo de la visibilidad y el amor en la comunidad, en tiempos en que hablar abiertamente de estos temas no era sencillo.

De esta forma, la noticia de la muerte de Henri Donnadieu representa un cierre simbólico para una generación que vio en "El 9" un refugio y un espacio de liberación. Su contribución es clave para entender la historia de la diversidad sexual en México, un país que hoy sigue luchando por ampliar derechos, tolerancia e inclusión.