Minnie West le dedica un mensaje a su mamá a tres años de su muerte: “El dolor no se supera”

El 12 de agosto de 2022 perdió la vida la empresaria y diseñadora gráfica Amparo Serrano Espinoza, mejor conocida como Amparín Serrano, quien se hizo conocida por el éxito de su marca Distroller bajo la que presentó a la famosa Virgencita, plis. A tres años de su muerte, su hija Amparo West Serrano, conocida como Minnie West, la recordó con un mensaje.

Vía Instagram, la actriz y productora, de 32 años de edad, hizo una publicación que incluye un video repleto de clips y fotos en los que aparece con su mamá. En el pie de la descripción, la protagonista de “Loco por ella” compartió el siguiente mensaje en honor a su progenitora:

"Desde que te fuiste, vivo con el cuerpo a la mitad, como si me hubieran cortado con cuchillo y me hubieran dejado aquí, desangrándome en cámara lenta. Y lo más triste de todo es esta verdad que nadie dice en voz alta: voy a pasar más años extrañándote que los que tuve para conocerte".

Minnie West recordó a su mamá, Amparín Serrano, a tres años de su muerte. Foto: captura de video Instagram.

Minnie West admite que está “sobreviviendo” desde que su mamá murió

Minnie West también se sinceró y admitió que tras la pérdida de Amparín Serrano no está viviendo”, ya que está “sobreviviendo”. Sin embargo, expresó que “cada vez me cuesta más” e incluso “cada vez siento que me estoy apagando un poco más.

“Y sí, lo admito: no estoy pudiendo. No me estoy acostumbrando. No estoy ‘sanando’. Estoy partiéndome todos los días, un poco más. Sonriendo cuando por dentro estoy hecha pedazos. A veces nadie lo ve porque ya aprendí a disimular, pero yo no estoy bien. No voy a estar bien porque tú no vas a regresar y eso no lo puedo aceptar porque no sé vivir sin ti, ma. Te amo y te extraño con todo mi ser, Fletzo”.

A lo largo del video, la fundadora de Wetzer Films también expresó que el duelo no es lineal y, en su caso, continúa con la terapia y se mantiene medicada para salir adelante. Pese a esto, confesó que se trata de un proceso complicado porque hay días en los que no quiere ni salir de la cama.

“La vida después de que se muere tu mamá, en mi experiencia, es despertarte y acordarte otra vez, como todos los días, que ya no está. Es tomarte tus pastillas como si fuera tu desayuno (...). Es fingir que todo está bien cuando por dentro te estás pudriendo viva. Es intentar reírte y a veces sentirte culpable y sentirte culpable por hacerlo”.

Natalia Téllez le dedica palabras de aliento a Minnie West:

Minie West también externó que el día que Amparín Serrano murió ganó consciencia de dos cosas: no sólo perdió a su madre, también “se murieron mis ganas de estar aquí”. Por lo mismo, expresó que, “al final, vivir con un duelo es entender que el dolor no se supera, sólo se administra”.

La palabras de la actriz de “La boda de mi mejor amigo” conmovieron a sus seguidores, como a la actriz Natalia Téllez, quien igual perdió a su madre; por lo mismo, la también presentadora le escribió un mensaje de aliento: “Vas a pasar más años extrañándola de los que tuviste para conocerla, pero no dejarás de descubrirla y descubrirte en ella. Te lo prometo”.