"Me dijeron 'regrésate, regrésate'": Adrián Di Monte cuenta la verdad de su eliminación de La Casa de los Famosos México

El pasado domingo 10 de agosto se celebró la segunda Gala de Eliminación de "La Casa de los Famosos México" donde los votos del público determinaron que el actor, Adrián Di Monte, se convirtiera en el segundo eliminado de la temporada 2025 del reality show de Televisa.

La eliminación de Adrián Di Monte generó bastante debate en redes sociales pues al momento de salir del túnel el actor iba a regresar, lo que hace suponer que la producción de "La Casa de los Famosos México" cometió un error y el verdadero eliminado de la noche era Priscila Valverde.

Adrián Di Monte revela lo que pasó en su eliminación

La mañana de este martes 12 de agosto, Adrián Di Monte, segundo eliminado de "La Casa de los Famosos México", estuvo como invitado en el "programa Hoy" para hablar sobre su salida del reality show y el controversial momento que se volvió viral en redes sociales.

Resulta que el día de su eliminación, Adrián Di Monte, salió del túnel y posteriormente intentó volver, pero la puerta se cerró. Finalmente el actor se convirtió en el segundo expulsado, pero ese momento generó rumores de que todo fue un error de la producción.

En su visita al matutino de San Ángel, Adrián Di Monte explicó que cuando estaba el túnel se sintió muy "raro" y provoca una sensación muy fuerte. Al salir alguien le dijo que se regresara, pero la puerta se lo impidió, todo eso fue transmitido completamente en vivo.

"Estar en el túnel también fue rarísimo y fuerte. Sales del túnel, me dicen "no regrésate, regrésate", la cámara aquí", explicó.

Tras las recientes declaraciones del segundo eliminado de "La Casa de los Famosos México", los fans aseguran que todo se trató de un error de la producción, mientras que otros dicen que es por las transmisiones en vivo.

¿Quiénes han sido eliminados de La Casa de los Famosos México?

A lo largo de la temporada 2025 de "La Casa de los Famosos México" los participantes que han sido eliminados son: