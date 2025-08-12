"Me da miedo que la gente me odie o me insulte": Cazzu en México

La cantante argentina Cazzu destacó una de las consignas de su libro “Perreo una revolución”: la de hablar, escribir o cantar a pesar del miedo.

La intérprete de trap, quien este año estrenó su cuarto álbum de estudio “Latinaje”, reflexionó en conferencia de prensa sobre temas como el feminismo, el papel de las mujeres en el reggaetón -género de la que es exponente- y el proceso personal que pasó para la creación del escrito al que considera catártico.

“La paciencia es mi mejor aliada, me lo cobra en mi cuerpo, yo soy de esas personas que reaccionan físicamente al estrés y a las cosas, pero sí trato de recordar los peores momentos de la crítica o que me han pasado mientras yo estaba en mi casa y algo sucedía a mi alrededor y dije: 'esta vida que tengo hoy mañana será diferente y va a ir decantando este sentimiento, esta taquicardia se va a ir calmando y entonces voy a saber si hace falta o no que yo aclare, diga o no’”, relató.

En una conferencia íntima en las instalaciones de Penguin Random House, en Polanco, Cazzu cuestionó el cómo en la sociedad las mujeres se enfrentan a mayores retos que los hombres para hacerse de un lugar, por ejemplo en el caso de la música, tema que también se plasma en su libro. Además, profundizó sobre el uso que se le da al lenguaje y cómo existen palabras que se convierten en insultos al decirlas en femenino y no así en masculino: “¿Por qué todo siempre termina en la violencia para nosotras?”, dijo.

Cazzu presenta su libro en México

La intérprete de “La cueva” detalló que en el proceso previo a la publicación de este material, el cual consideró catártico, estuvo en contacto con muchas mujeres, algunas de ellas feministas reconocidas de su país, por lo que considera que "mi discurso no es solo mío es un discurso completado por las ideas y por el apoyo y historias de las otras mujeres (con las) que me tocó cruzarme en mi vida".

Sobre las críticas que ha enfrentado a lo largo de su carrera explicó que algo que dice su libro es que hay que hablar, escribir o cantar a pesar del miedo. Y eso es algo que ella hace en su día a día. Además invitó al público en general a acercarse a su libro, pues considera que todos pueden llevarse algo de él.

“Perreo una revolución es para todos y para todas, también para ustedes varones que pueden convertirse en mejores compañeros de trabajo, mejores padres, mejores amigos, mejores hermanos, mejores hombres para una sociedad con más igualdad”, aseguró la cantante argentina Cazzu a El Heraldo de México dentro de la presentación de su libro en México.

“Creo que cualquier hombre que tenga una mujer que respeta en su casa, que la respeta de verdad, y que dice ‘yo quiero que esta mujer que vive en mi casa sea mi hermana, mi hija, mi madre, quiero ella tenga éxito, que le vaya bien’, necesita escuchar la problemática de la mujer y lo que implica lograr cosas en la vida cuando una es mujer por eso es importante que lo lean los hombres también”, apuntó.