Mariana Botas gana la moneda del destino y podrá nominar con 3 puntos | VIDEO

Mariana Botas consiguió la moneda del destino en La Casa de los Famosos México. Esta moneda se metió continuamente en los programas y tiene el poder de no solamente cambiar a las personas de cuarto, también se agregaron poderes nuevos. Es una nueva dinámica que no estuvo en las dos temporadas pasadas.

El primer poder fue para Priscila. Durante la primera semana, la modelo dio a conocer que Aldo De Nigris cambiaría su cuarto a Noche, mientras que Dalilah Polanco pasaría con las demás mujeres al cuarto Día, dejando finalmente conformados los equipos de la nueva temporada.

Mariana tuvo que decidir si se agrega dos puntos para nominar a alguien más o para quitarse dos puntos. También jugó por poder nominar con tres puntos a la primera persona que diga. En el segundo concurso tuvo que jugársela por un punto extra a la segunda persona que dijera, o ningún punto.

El resultado fue el siguiente: Mariana podrá nominar solamente a una persona con tres puntos, mientras que su segunda nominación ya no habrá ningún punto que quiera dar. La decisión que tome durante la noche de nominaciones podrá mover toda la placa de manera definitiva.

Todos los panelistas dieron a conocer que los tres puntos podrían estar decididos a Alexis Ayala. Sin embargo, la estrategia de Mariana jugará en contra o en favor de su equipo. Otros tantos panelistas aseguraron que será en contra de Mar, lo que la dejaría en una posición muy vulnerable. Lamentablemente no puede comentar con nadie lo que sucederá en las nominaciones o tendría que ser castigada.