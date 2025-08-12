Madonna pide al Papa León XIV ayudar a los niños en Gaza y porque "no puede soportar ver su sufrimiento"

La reconocida artista estadounidense Madonna lanzó un mensaje urgente y conmovedor dirigido al Papa León XIV, solicitando que viaje a la Franja de Gaza para llevar "su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde".

Este llamado, realizado a través de sus redes sociales, resuena en medio de una crisis humanitaria calificada por organismos internacionales como "catastrófica" y "provocada por el hombre".

Fue a través de sus redes sociales que la llamada Reina del Pop enfatizó que el pontífice es "la única persona que no puede ser rechazada a la entrada" de Gaza, un territorio en el que más de dos millones de personas enfrentan una emergencia alimentaria y sanitaria sin precedentes.

Madonna ruega al papa acudir a Gaza para ayudar a las niñas y niños

La intervención, que coincidió con el cumpleaños número 25 de su hijo Rocco, fue motivada por una profunda angustia maternal y aclaró que no buscaba polarizar la situación, sino abogar por por ayuda humanitaria sin fines políticos.

Santísimo Padre. Por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Tú eres el único de nosotros al que no se le puede negar la entrada. Necesitamos que las puertas humanitarias se abran por completo para salvar a estos niños inocentes. No hay más tiempo. Por favor di que irás, se lee en la publicación de la cantante.

Desde su llegada al pontificado en mayo de este año, el Papa León XIV se convirtió en una voz constante en favor de la paz y la protección de los civiles en la región. En declaraciones oficiales, el Papa ha pedido en varias ocasiones un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y el respeto estricto al derecho humanitario internacional.

En un comunicado del 15 de julio, el pontífice expresó su profunda preocupación por "la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte".

De la misma forma, en dicho comunicado el Papa hizo un"sentido llamado a un alto el fuego, la liberación de los rehenes y el pleno respeto de la ley humanitaria". La Organización Mundial de la Salud (OMS), en repetidas ocasiones, ha advertido sobre la "hambruna masiva" que amenaza a la población civil, especialmente a los niños.

Fotografía: AP Photo.

Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en respuesta al mensaje de Madonna, agradeció su "compasión, solidaridad y compromiso con el cuidado de los atrapados en la crisis, especialmente los niños".

Una crisis humanitaria alarmante y cifras desgarradoras

La Franja de Gaza, un territorio de apenas 365 kilómetros cuadrados, ha sido escenario de una de las crisis humanitarias más severas del mundo actual. Según datos recientes de UNICEF, desde principios de 2023 fueron asesinados más de 18,000 niños en la región, una cifra escalofriante que equivale a un promedio de 28 menores al día.

Esta estadística impactante fue difundida a través de X (antes Twitter) por el organismo de Naciones Unidas, generando un llamado internacional a la acción urgente. La ONU también denunció que el bloqueo impuesto por Israel y Egipto sobre Gaza, sumado a los continuos bombardeos, han limitado severamente la entrada de alimentos, medicinas y combustible.

Thank you, @Madonna, for your compassion, solidarity and commitment to care for everyone caught in the #Gaza crisis, especially the children. This is greatly needed.



Humanity and peace must prevail.https://t.co/YIAwsrGwZ0 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 11, 2025

La situación provocó un colapso casi total del sistema de salud y un incremento alarmante de la desnutrición, especialmente entre los menores. En un informe publicado en julio, la Organización Mundial de la Salud señaló que más del 50% de los hospitales de Gaza sufrieron daños y el suministro eléctrico se encuentra reducido a unas pocas horas al día, lo que afecta el funcionamiento básico de servicios vitales.