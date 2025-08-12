Lupillo Rivera tendría un hijo no reconocido y una amante que amenaza con hablarlo todo | VIDEO

El mundo del entretenimiento se sacude con explosivas revelaciones sobre la vida personal de Lupillo Rivera. Varias figuras de la farándula arrojan luz sobre la existencia de supuestas amantes del cantante, lo que genera un intenso debate en los medios y entre sus seguidores.

El periodista Javier Ceriani encendió la polémica al afirmar que Lupillo tiene una "amante eterna de toda la vida". Según Ceriani, esta mujer lleva tatuajes relacionados con el cantante y lo acompaña de forma similar a como lo hacía la "bruja verde" con José Manuel Figueroa.

Por su parte, "La Barbie Humana" agregó más detalles al revelar que esta amante de muchos años espera la publicación del nuevo libro de Rivera, "Trago Amargo". La Barbie Humana asegura que si no se la menciona en la obra, saldrá a la luz pública para contar su versión de la historia. Además, comentó que Lupillo se mostró recientemente en un lugar público con esta misma mujer.

El cantante no ha dado declaraciones. Crédito: Lupillo Rivera

¿Dónde tendría un hijo secreto Lupillo Rivera?

Las revelaciones no se detuvieron ahí. "La Dama Venenosa" compartió detalles aún más escandalosos, confirmando una relación de muchos años con una mujer. Inclusive, se encontraron fotos de ellos desde hace seis años. La Dama, quien trabajó con Lupillo, con Jenni Rivera y con Mayeli, exesposa de Lupillo, hizo referencia a otra relación de diez años con una mujer en Texas, y mencionó que Mayeli Alonso conoce a la primera de estas amantes, de quien se rumora que estuvo embarazada de Rivera.

Además, "La Dama Venenosa" amplió el panorama al mencionar a otra presunta amante en Guadalajara con la que Lupillo tendría un hijo no reconocido. Este varón reside en México. Estas declaraciones sugieren que el cantante mantuvo múltiples relaciones paralelas a lo largo de los años.

Hasta el momento, Lupillo Rivera no hizo ninguna declaración oficial. La expectativa por su libro "Trago Amargo" y las posibles revelaciones que se desprendan de él se intensificaron, lo que mantiene a la audiencia a la espera de qué verdades saldrán a la luz. Se desconoce si ha estado al tanto de la polémica que lo tiene en jaque en los medios de comunicación.