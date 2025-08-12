Los mensajes que compartió Nodal después de que Cazzu hablara de la "poca" manutención que le da para Inti

La tarde de ayer te informamos que Cazzu concedió una entrevista con distintos medios de la farándula en la que habló de su ex, el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, con quien procreó a su hija, Inti. Las declaraciones de la trapera hicieron bastante ruido en la industria.

En su encuentro con la prensa mexicana, Cazzu aseguró que tiene un acuerdo con Christian Nodal para cubrir los gastos de su hija, Inti. Sin embargo, la artista nacida en Argentino explicó que ella no lo considera "justo" ya que los gastos son muy elevados.

Nodal reaparece en redes

Después de las declaraciones que hizo la cantante Cazzu, su expareja sentimental, el cantante, Christian Nodal, reapareció en redes sociales al compartir varias historias, sin embargo, hasta el momento no ha reaccionado al contundente mensaje que envió la trapera.

Ante sus más de 10 millones de seguidores en Instagram, el intérprete de "Adiós amor" y "De los besos que te di" subió una historia sobre una galería de fotografías que estaba protagonizando. El artista nacido en Sonora se mostró de buen sentido del humor durante la sesión.

Horas después, en la misma red social, Christian Nodal compartió varias fotografías delos recientes conciertos que ha ofrecido en Honduras y Guatemala. El artista agradeció todo el apoyo que le han brindado sus seguidores durante este 2025.

Christian Nodal no ha reaccionado a las declaraciones que hizo su ex, Cazzu, sobre el apoyo económico que da para el cuidado de su hija, Inti.

¿Qué pasó entre Cazzu y Nodal?

Cazzu y Christian Nodal anunciaron su separación en 2024. Durante su relación la pareja procreó a Inti. Después de finalizar su relación, el cantante de música regional mexicana hizo oficial su noviazgo y posterior matrimonio con Ángela Aguilar.