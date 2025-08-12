La hija de Facundo lo defiende de sus polémicas en La Casa de los Famosos México, le envía este mensaje | VIDEO

En la tercera temporada de "La Casa de los Famosos México", Facundo, se ha convertido en uno de los habitantes más controversiales debido a las polémicas que ha tenido con los habitantes del cuarto "Noche" Alexis Ayala, Aldo De Nigris y Mar Contreras.

Ante esta situación, los fans del reality show han dicho que Facundo es uno de los participantes que más seguidores ha perdido durante las primeras semanas de competencia, sin embargo, su hija, Mila Gómez, sigue apoyando al exconductor de "Incognito".

El conductor es de los más señalados. Foto: Facundo

La hija de Facundo defiende al conductor

Después de las polémicas que ha protagonizado Facundo en "La Casa de los Famosos México", su hija, Mila Gómez, registró actividad en su cuenta en Instagram para compartir un video en el que le demuestra todo su apoyo al exconductor de "Incognito" y "Turnocturno".

En la grabación, la joven creadora de contenido subió varios momentos íntimos que ha tenido junto a su papá, el conductor de televisión, Facundo. Mila Gómez le dijo a su padre que lo ama mucho y le envió un mensaje a todos los que lo están criticando por su participación en La Casa de los Famosos México.

"Si todo el mundo hubiera tenido un papá como el mío, no existiría la gente infeliz. Te amo papá y les mando mucho amor a todos, sobre todo a los que más les hace falta", escribió.

Como era de esperarse, el mensaje de la hija de Facundo no pasó desapercibido para nadie pues un número considerable de internautas le recordó que su papá no está teniendo un buen desempeño dentro de "La Casa de los Famosos México". Otros le pidieron que le mande apoyo para que cambie su estrategia.

¿Qué ha hecho Facundo en La Casa de los Famosos México?

Dentro de La Casa de los Famosos México 2025, Facundo ha protagonizado fuertes discusiones con Alexis Ayala y Mar Contreras. Una de las polémicas más polémicas fue cuando le provocó una caída a Aldo De Nigris, motivo por el que recibió un fuerte regaño por parte de "La Jefa".