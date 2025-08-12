La exesposa de El Guana revela que hubo una tercera persona en su matrimonio: “Él carga con sus culpas”

El actor y comediante José Luis Rodríguez, mejor conocido como “El Guana”, compartió en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF) que una expareja lo abandonó por otro hombre, lo que lo marcó. Surgieron numerosas especulaciones con los que se señaló a la actriz Ana Cecilia Anzaldúa, quien estuvo casada con el famoso e hizo una confesión: hubo una tercera persona en el matrimonio.

Tras la ola de críticas negativas que recibió vía redes sociales por ser considerada la mujer que abandonó al actor, la actriz de “Mentiras, el musical” rompió el silencio y le concedió una entrevista a la revista TVNotas para detallar cómo fue su longeva relación con el comediante mexicano, de 38 años de edad.

Durante la charla, Ana Cecilia Anzaldúa recordó que conoció a “El Guana” en 2004 y su historia de amor avanzó rápido porque de inmediato se hicieron novios. Tras tres años juntos, los actores se fueron a vivir juntos. Posteriormente dieron un paso más y en 2012 se casaron. Sin embargo, su matrimonio finalizó en 2017.

“Él llegó un día y me dijo que había algo en la relación que ya no lo tenía contento. Que tenía que moverse de ahí, buscar su propia felicidad personal. Se fue de la casa”, compartió la actriz de teatro.

Ana Cecilia Anzaldúa reveló que “El Guana” le fue infiel. Foto: Instagram.

¿“El Guana” le fue infiel a exesposa?

Asimismo, Ana Cecilia Anzaldúa, de 38 años, aseguró que se trató de “un proceso medio rudo de separación y “fue un duelo muy fuerte, súper triste”, pero tuvo en claro que “al final de cuentas no puedes impedir que nadie se vaya si se quiere ir”. La situación se tornó compleja después porque salió a relucir el motivo del quiebre amoroso: había otra persona.

“Hubo una tercera por parte de él. José Luis ya lo habló en ‘La casa de los Famosos’, pero no dijo mi nombre. Esa conversación fue detrás de más gente y pasó desapercibida”, subrayó la exesposa del actor.

“El Guana” fue “egoísta y me lastimó”, asegura Ana Cecilia Anzaldúa

Tras confesar que “El Guana” fue infiel, Ana Cecilia Anzaldúa detalló que el comediante “se fue de la casa porque tenía esa duda”, ya que “quería ajustar lo que él quería hacer”. La actriz de teatro subrayó “no sé desde cuándo empezó a andar con esa persona, pero sí había un interés por ella”.

“El Guana” y Ana Cecilia Anzaldúa se conocieron en 2004. Foto: TVNotas.

“Él cometió errores que hoy le duelen más que a mí. Está bien cañón equivocarte y lastimar a alguien. No creo que lo haya hecho nunca a propósito. Fue un momento de confusión y de perderse. No sé en qué pensaba él. Yo soy de la idea de que cada uno carga con sus acciones y es responsable de lo que genera”.

Ana Cecilia Anzaldúa también dio a conocer que la mujer con la que “El Guana” le fue infiel se encargó de hacer públicas ciertas cosas, ya que vía historias de Instagram abordó el tema. “Por ahí hubo un relajillo. A mí me pareció que lo que ella hizo sí era con alevosía y ventaja”, expuso la actriz, quien reiteró que su exesposo carga con sus culpas y estoy segura de que hoy se siente mal por lo que hizo”.