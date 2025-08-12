Konan Big amenaza a Facundo por broma contra Aldo De Nigris: "Vamos a buscarlo, nos va a escuchar"

El mundo del entretenimiento se sacudió con las declaraciones de Konan Big, quien lanzó una dura advertencia a Facundo luego de que este último empujara a Aldo de Nigris en La Casa de los Famosos México. La molestia del influencer de vida fitness y ejercicio para hombres fue evidente y expresó su descontento públicamente.

"Se la bañó, sinceramente. Se la super bañó", declaró Konan Big, visiblemente irritado por el trato que recibió Aldo de Nigris. El luchador aseguró que irá en busca de Facundo para hacerlo entrar en razón. "Vamos a tratar de buscarlo. Facundo nos va a tener que escuchar, Facundo, tendrás que escucharme", advirtió con seriedad en una transmisión para TikTok.

Konan Big explicó que el comportamiento de Facundo no fue aceptable, una opinión que, según él, comparte también Poncho De Nigris, el tío de Aldo. "Poncho también anda muy molesto. Estamos molestos por lo que hiciste de haber tratado de esa manera a Aldo", comentó.

Además, el luchador defendió a Aldo, describiéndolo como una persona que es de buen corazón y que no tiene nada de malicia en su mente o su espíritu. "Son pocos los que no tienen malicia en el mundo. Él se comporta y tiene el corazón de un niño. No trae malicia, no trae nada", subrayó.

Konan aseguró que buscará a Facundo

Hasta el momento, Facundo no ha respondido a las amenazas de Konan Big, ni tampoco la gente que apoya desde afuera al conductor como sus amigos, sus hijas, su prometida, Delia García o su exesposa. El fandom se ha escondido al respecto, pues las críticas han sido varias. La tensión aumenta en el mundo del espectáculo, y los seguidores de ambos se preguntan si este conflicto escalará una vez que Facundo salga del reality show.

"Facundo tumbó de una mera incorrecta a mi sobrino Aldo De Nigris. Así que todos, fuera Facundo. Te metiste conmigo y con Poncho De Nigris, vamos a ir a buscarte, vamos a plantarnos afuera de la Casa de los Famosos y te vamos a dar un par de bendiciones", dijo Konan en una transmisión más reciente.

Konan Big, cuyo nombre real es Eugenio Torres Villarreal, es un luchador profesional, conductor de televisión, cantante y comediante mexicano, conocido por su trayectoria en el circuito independiente de lucha libre, donde ganó fama por enfrentarse a celebridades y figuras públicas. Es originario de Monterrey, Nuevo León. Actualmente tiene un programa de YouTube con Poncho y Aldo, además de otros proyectos en internet.