Ivonne Montero confirma que su cuerpo “se desprendió” y pudo visitar a su esposo muerto en el más allá

Fabio Melanitto, exintegrante de la popular banda juvenil Uff, fue asesinado el día 15 de agosto de 2018 en la Ciudad de México. El cantante, de origen venezolano, tenía 33 años en el momento de su muerte. Los hechos ocurrieron en la colonia Narvarte, en la alcaldía Benito Juárez, cuando el sujeto circulaba en su motocicleta. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía, un hombre se le acercó y le disparó en varias ocasiones antes de huir. La agresión fue catalogada como un ataque directo.

Melanitto recibió múltiples disparos en el rostro, la cabeza y la espalda, llevó a las autoridades a investigar otras líneas, incluyendo la posibilidad de una venganza. Antes de su muerte, Melanitto había anunciado en redes sociales que se preparaba el reencuentro de la banda Uff, lo que generó expectativas entre sus seguidores.

El cantante también fue conocido por su matrimonio con la actriz mexicana Ivonne Montero, con quien tuvo una hija. Su relación, marcada por la polémica, terminó en 2013, poco después del nacimiento de su hija. FUe la propia Ivonne quien dio a conocer que durante algún tiempo, logró verlo después de la muerte.

¿Cómo vio Ivonne Montero a su expareja tras la muerte?

Ivonne Montero reveló que días después de que muriera Melanitto, fue capaz de verlo. De acuerdo con la narración que dio, se pudo desprender de su cuerpo, así que se encontró de frente con el hombre, quien estaba llorando y le confesó que se encontraba muy triste por lo sucedido.

“En algún momento vi al papá de Antonella, a los días que falleció. Me desprendí de mi cuerpo, que eso me ha pasado como cuatro veces en la vida, atravesé la puerta de mi cuarto me lo topé de frente, él estaba llorando, me dijo que estaba triste y no entendía lo que está pasando. Tenía días de haber fallecido, murió trágicamente: ‘no sé qué está pasando, pero estoy muy triste’, me dijo”, narró.

Además, aseguró que es algo que tiene desde muy pequeña, pues ha podido ver otras entidades, incluido un viejito en una mecedora, o algunas también suele escuchar algunas voces, razón por la decidió acercarse a algunos métodos para contrarrestar las experiencias paranormales.