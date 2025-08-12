Facundo vs Alexis Ayala: Aumenta la tensión con acaloradas peleas que ya son la RIVALIDAD más fuerte de La Casa de los Famosos

Durante la Gala de Eliminación del pasado domingo, en la que Alexis Ayala estuvo nominado, Facundo estalló en su contra y sin decirlo abiertamente dio a entender que el actor tiene comportamientos machistas por supuestamente preferir que las mujeres se pongan a limpiar en lugar de pasar tiempo maquillándose, algo que el galán negó rotundamente.

En pleno posicionamiento se terminó de definir la rivalidad más fuerte y polémica de La Casa de los Famosos México 3 que ya está dejando distintos momentos de tensión entre los participantes, pues ahora los apodos y los pleitos hasta por hablar son parte de la convivencia diaria y por supuesto, de lo que los espectadores están viendo.

Aquí te contamos todos los detalles de la enemistad naciente en la que Facundo pidió que Alexis Ayala saliera del programa por "enlodar" la convivencia y supuestamente hacerla más difícil para todos.

Todas las peleas de Facundo y Alexis Ayala

Como antecedente de esta rivalidad hay que recordar que los señalamientos hacia Alexis Ayala por aparentemente ser machista e incluso violentador de mujeres ocurrieron en una de las dinámicas en las que juegan todos los habitantes, cuando Ninel Conde lo acusó de haber violentado a Elaine Haro por gritarle "¡quítate!" para correr y apretar el botón de una estructura.

Sin embargo, esto solo fue la punta del iceberg, ya que el pasado viernes en la que es la segunda fiesta dentro de La Casa de los Famosos México Facundo realizó una broma pesada a Aldo de Nigris al jalar un tapete en el que él estaba de pie, asegurando así la caída y un fuerte golpe al miembro del Cuarto Noche.

En lo privado, cuando Aldo de Nigris confesó que se sintió incómodo por la broma, Alexis Ayala le dio un gran consejo:

"Hay que contestar lo más prudentes porque es parte del juego. Pero mientras más tranquilo, seguro y firme sea tu respuesta, no te enganches; simplemente sigues en el juego, contestas y probablemente se evidencien cosas que nosotros no las vemos", dijo.

Desde entonces las tensiones han incrementado entre los participantes y rivales de cuarto; cabe destacar que los pleitos y momentos polémicos lo han llevado a no estar de acuerdo con Facundo, incluyendo aquel momento en el que el comediante atacó a Aarón Mercury diciendo que no merece vivir por matar arañas.

"No me gustó lo que hizo Facundo con Aarón, por eso se lo dije. Le dije: 'Si fueran tus hijas que están escuchando u otras gentes', un comentario muy fuerte el que hizo. Pero hay una lección para Aarón en todo esto y espero que la tome: Tenemos que cuidar lo que decimos, no nos damos cuenta; se hace más daño con la boca que con otra cosa".

Aquí te compartimos todas las peleas más recordados del pelito entre Alexis Ayala vs Facundo para que revivas la tensión que hay dentro del reality show.

"Ya lo dije, di lo tuyo" , en la Gala de líder de la semana. Tras repetir que quien ganó fue el público tras sacar de La Casa de los Famosos México a Adrián Di Monte, Facundo le pidió al actor no repetir lo mismo que él; mientras que Alexis Ayala reviró con un "es para que te sientas bien", lo que el comediante añadió: "Ya me sentía".

, en la Gala de líder de la semana. Tras repetir que quien ganó fue el público tras sacar de La Casa de los Famosos México a Adrián Di Monte, Facundo le pidió al actor no repetir lo mismo que él; mientras que Alexis Ayala reviró con un "es para que te sientas bien", lo que el comediante añadió: "Ya me sentía". "Yo hago un chingo de cosas". Facundo y Alexis Ayala protagonizaron una nueva pelea luego de que Aarón Mercury se ofreció a lavar los trastes en lugar del actor, quien recordó algunas tareas que hizo durante el día, algo que desató la molestia del comediante, quien aseguró que no hay que "cacarear" lo se hace, sino hacerlo por el gusto propio.

Y Alexis Ayala discuten porque alexis estaba hablando con Aaron sobre los platos dulces y otras cosas y luego Facundo se mete y empiezan a discutir de que Alexis no debe de estar echando en cara todo lo que hace en la casa que también Facundo hace muchas cosas pero no lo va a estar diciendo a cada rato entonces discuten y ya hay pelea de egos

Las frases más icónicas de Alexis Ayala en su pelea con Facundo

"La correa de Shiky se la puse a Facundo, entonces lo tengo aquí junto a mí, aquí a mi lado".

"Buscaré algo de valor en lo que me dices".

"La bandera con la que estás manejando las cosas no se me hace la correcta porque no ha sucedido en este juego".

"Tú te caíste del tablero y te convertiste en Gollum, en ese personaje que es oscuro y lleno de avaricia".

"Siempre hay que dejarles saber a la gente que dice que no haces nada, lo que haces".

"No estaba hablando contigo, para empezar; estaba hablando con Aarón; te metiste a la plática. Estás muy pendiente de lo que hago. Sigues muy pendiente y me gusta, me gusta ser el hombre a derrotar".

"Me falta sacar otra basura, pero ya sé qué basura", dijo luego de que Facundo lo expuso ante todos por hacer tareas dentro de la casa.

"Los huevos siempre hay que cacarearlos, pero tampoco hay que llegar a romperlos".

