Facundo y Ninel Conde ponen apodos a integrantes de Team Noche para poder nominar, ¿complot en puerta?

Estamos a 24 horas de que se viva la tercera gala de nominación de esta nueva temporada de La Casa de los Famosos México, y la tensión entre los participantes cada vez es más fuerte, pues, la división entre cuartos ya quedó más que clara desde hace algunos días.

Tras el liderazgo de Aldo de Nigris de esta semana, la jugada para los integrantes del cuarto Día ha cambiado completamente, por lo que todo parece indicar que Facundo y Ninel Conde quienes se han considerado los líderes del equipo Día ya comenzaron a planear lo que pareciera el primer complot de la temporada, pues, ya les pusieron apodos a sus contrincantes.

¿Facundo, Ninel Conde y Shiky planean un complot?

Fanáticos de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México no se pierden ni un detalle de lo que ocurre en el 24/7 de VIX Premium, por lo que, en redes ya circula un clip en el que deja al descubierto a Facundo, Ninel Conde y Shiky al ponerles apodos a los integrantes del equipo noche.

De acuerdo con los usuarios de redes sociales, los apodos que Facundo, Ninel y Shiky pusieron a sus compañeros, es para poder ponerse de acuerdo en las nominaciones de esta semana y así no caer en errores para nominar a las personas que desean.

¿Qué apodos les pusieron a los del Team Noche?

En una conversación en la cocina, se puede ver a Facundo, Ninel Conde y Shiky hablar en voz baja y en secreto, haciendo referencia a sus compañeros del team noche con algunos sobrenombres.

Facundo le dice “mamado” a Aldo de Nigris, mientras que a Aarón Mercury lo apoda “el influencer”, a Alexis Ayala le puso el sobrenombre de “El señor”, por su parte Ninel Conde decidió llamar a Mar “la calle de la sirenas”, pero, Facundo quiere llamarla “Chef”, debido a que la cantante y actriz es la encargada de la cocina junto con Dalilah Polanco.

Se viene el complot, justo en la 3era semana como en la pasada, nominación directa jefa. @LaCasaFamososMx #lacasadelosfamososmxpic.twitter.com/LqGX92ApYv — Soy Marbe (@BellaIndirecta) August 12, 2025

Debido a esto es que, fanáticos del reality show piden a la producción de La Casa de los Famosos México 3, pongan atención en las próximas horas para evitar un probable complot comandado por Facundo, Ninel Conde y Shiky en contra del cuarto Noche.

Además, en redes sociales recordaron que en la temporada 2 del reality show, fue justamente en la tercera semana cuando todos los habitantes de La casa de los Famosos hicieron complot por lo que todos quedaron nominados, siendo, El Potro integrante del cuarto Tierra el eliminado de esa ocasión.