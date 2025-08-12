Exconductora de Hoy da un inquietante mensaje sobre su salud: “Se me caía el cabello a montones”

El 11 de mayo de 2024 la vida de la presentadora Damaris Rojas cambió, ya que sufrió un accidente automovilístico. Con el paso del tiempo, la exconductora del programa “Hoy” empezó a tener diversos problemas de salud e incluso llegó a creer que tenía cáncer.

La también modelo, de 38 años de edad, reveló esto en entrevista exclusiva para la revista TVnotas, recordando que el accidente sufrió un golpe en la cabeza que la dejó inconsciente. También se fracturó la nariz y tuvo inflamación en el cerebro.

Damaris Rojas temió que padecía cáncer tras detectar una bolita en el pecho. Foto: Instagram.

Aunque Damaris Rojas recibió atención médica y se recuperó, el pasado 19 de junio detectó una bolita en el pecho. Sumado a esto, se le empezó a caer el cabello. Por estos síntomas, temió que padeciera cáncer.

“Me llegué a sentir cansada, deprimida, triste. Se me caía el cabello a montones. Creí que tenía cáncer. Me estaba quedando calva. Acudí a la clínica especializada en implantes de mama. Ahí me mandaron a hacer una resonancia magnética”, detalló la presentadora.

Damaris Rojas revela que le detectaron microquistes benignos

Sin embargo, la exconductora de “Hoy” acudió con expertos, quienes le hicieron estudios y detectaron qué le pasaba: durante el accidente automovilístico se le rompieron dos implantes, el silicón se regó y le salieron microquistes benignos. Por este motivo tenía problemas de salud y síntomas que inicialmente podrían vincularse con algún tipo de cáncer, como cáncer de mama.

“Me hicieron un estudio en el que todo sale con exactitud. Arrojó que había silicón regado. Desde hace un año lo traía así y jamás me di cuenta. Quizá si lo hubiera detectado a tiempo, las cosas serían diferentes. La bolita no fue nada grave porque al final era parte de la rotura del implante”.

Damaris Rojas detalló que le tuvieron que realizar una cirugía para retirar los dos implantes y le colocaron unos nuevos de “alta tecnología, con un peso de 500 gramos, con garantía y un microchip incrustado en el silicón”. Para su fortuna, el cáncer fue descartado, lo que le dio calma porque “El tema del cáncer me da mucho miedo y hasta me quitó el sueño. Gracias a Dios, no pasó a mayores”.