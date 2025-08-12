Esto ganan Ninel Conde, Alexis Ayala y Facundo en La Casa de los Famosos México, ¿son los mejores pagados?

La nueva temporada del reality show “La Casa de los Famosos México” reunió a diversos talentos de la industria del entretenimiento y tres nombres que sobresalen son los de Ninel Conde, Alexis Ayala y Esteban Facundo Gómez Bruera, mejor conocido como Facundo.

Debido a sus largas trayectorias, estos tres participantes son los mejores pagados del programa televisivo de Televisa, informan medios como Milenio y Radio Fórmula. Desde antes del comienzo del televisivo que es grabado 24/7 se especuló que la actriz y cantante conocida como el “Bombón asesino” sería la mejor pagada, al grado de que gran parte del presupuesto fue destinado a su salario.

Quiénes ganan más en “La Casa de los Famosos México” 2025

Ahora que transcurre la tercera semana de “La Casa de los Famosos México” se reveló que los tres mejores pagados son precisamente Ninel Conde, de 48 años de edad; Alexis Ayala, de 60 años, y Facundo, de 47 años. A continuación, indicamos cuánto ganan a la semana:

Ninel Conde, 500 mil pesos

Facundo, 400 mil pesos

Alexis Ayala, 400 mil pesos

Ninel Conde, la participante más cotizada de “La Casa de los Famosos México”

Con base en esta información, Ninel Conde es la participante más cotizada de las tres temporadas de “La Casa de los Famosos México”. La actriz, quien es recordada por su personaje de Alma Rey en “Rebelde”, incluso desbancó a Sergio Mayer -de la primera edición-, quien se mantenía como el habitante con el sueldo más elevado al percibir 400 mil pesos semanales.

Esta información contrasta con la presentada por Excélsior, ya que se precisa que Ninel Conde llegó a un acuerdo millonario que consiste en ganar a la semana 250 mil pesos, incluso si es expulsada antes de la final del reality show. Si la cantante llega a la final, obtendría un sueldo de 5 millones 800 mil pesos, sin considerar el premio de 4 millones de pesos, en caso de ganar.