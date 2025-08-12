Estas son las eliminaciones más HUMILLANTES de La Casa de los Famosos México

Desde el domingo que Adrián Di Monte salió como el segundo eliminado de La Casa de los Famosos México 3 ha desatado la polémica e iniciado debate por lo que muchos consideran un "error" o un "fraude", porque el actor intentó regresar a la silla giratoria aunque el era claro que su camino era continuar hasta el auto que lo esperaba para llegar a los foros.

En medio de las especulaciones que hay detrás de todo lo anterior, en redes ya están considerando a su expulsión como una de las más polémicas y hasta humillantes que se han presentado en las tres temporadas del reality show, ya que le cerró automáticamente la puerta a la silla giratoria y no tuvo más remedio que aceptar su destino a los foros.

Según lo que el propio Adrián Di Monte en sus declaraciones al programa Hoy, lo que ocurrió fue una confusión entre la indicación que él tenía y lo que veía frente a sus ojos. Así lo detalló:

"Sales del túnel, me dice: 'no, regrésate, regrésate' y yo con la cámara aquí (en la cara). Voy así y sales súper desnorteado", dijo a los presentadores de Hoy.

Por supuesto, las reacciones a sus palabras no se hicieron esperar y al cabo de unos minutos su nombre volvió a ganar popularidad dentro de las tendencias del día. Lo anterior también ocasionó que en redes sociales se recordaran las salidas más divertidas e incluso humillantes que han vivido los participantes de las tres temporadas de La Casa de los Famosos México.

De Adrián Di Monte y Potro a Mariana Echeverría, estas son las eliminaciones más polémicas

Las eliminaciones por decisión del público incluyen a famosos que no alcanzaron la cantidad suficiente de votos para quedarse dentro de La Casa de los Famosos y que tras ver que fueron expulsados, tuvieron rostro de decepción, confusión e incluso desataron memes como el de: "Se te borró la sonrisa", ya que muchos se consideraban fuertes dentro del show.

Entre los mejores momentos destacan caras de decepción, sorpresas que salieron mal e incluso a un participante que se puso de rodillas para agradecer al público por haberlo salvado sin darse cuenta que estaba en el túnel de salida, por lo que de inmediato su alegría pasó a preocupación.

Aquí te dejamos el recuento.

La cara de decepción de Paul Stanley. Al salir de La Casa de los Famosos México, el conductor lo hizo con un rostro de sorpresa y aunque intentó ponerse de pie rápido, se quedó inmóvil hasta poder salir del túnel y subirse al auto.

Este fue su rostro al salir de la casa. (Foto: LCDLF)

Shanik Berman salió con tremando momento viral de La Casa de los Famosos. Pues al subirse al auto sin poder creer que el público la sacó tras días llorando por su nominación, el carro al que se subió se dio tremendo arrancón.

Así fue su salida. (Foto: LCDLF)

El rostro viral de Luis 'Potro' Caballero al salir eliminado de La Casa de los Famosos. Su reacción de sorpresa fue muy viral en la segunda temporada.

Su reacción se hizo meme en redes sociales. (Foto: LCDLF)

Sabine Moussier escondida para "sorprender" a los habitantes, pero la sorprendida fue ella. La actriz se escondió en la silla giratoria, pero al abrirse las puertas quedó impactada.

Al abrirse la puerta apareció bajo la sorpresa de que fue eliminada. (Foto: LCDLF)

Sian Chiong arrodillado ante el público.. por ser eliminado. Uno de los momentos más virales de la segunda temporada fue cuando el famoso se arrodilló ante el público, pero a los segundos se dio cuenta que en realidad lo habían eliminado. Procedió a ponerse de pie y subirse al auto.

Su agradecimiento se vio interrumpido al darse cuenta de la verdad. (Foto: LCDLF)

Mariana Echeverría al ser recibida con mangos tras su eliminación. Si bien su salida únicamente causó alegría entre los fans por haber sido la villana de la temporada, lo que desató burlas fue que en el foro la recibieron con mangos como respuesta a la polémica que protagonizó con Briggitte Bozzo al negarle la fruta.