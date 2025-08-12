Entre lágrimas, conductora de “De primera mano” confirma su divorcio a un año de su lujosa boda en Italia

Tras varios días de rumores, Érika González confirmó este martes su divorcio con Giuseppe Lo Buono a un año de haber celebrado su boda con una lujosa ceremonia religiosa en Sicilia, Italia. Entre lágrimas, la conductora compartió un sensible mensaje en el que agradeció las muestras de apoyo y aclaró la controversia por su separación señalando que se trató de su decisión poner fin al matrimonio.

El periodista de espectáculos Michelle Rubalcava dio a conocer en días recientes que Érika González se habría separado debido a conflictos con Giuseppe Lo Buono por su lugar de trabajo, pues mientras la conductora permanece en la Ciudad de México su ahora exesposo habría tratado de convencerla para establecerse en Monterrey, Nuevo León, donde se conocieron. Ante la supuesta negativa de la presentadora y la insistencia de su pareja habrían surgido los conflictos entre ellos llevándolos a un inminente divorcio.

Érika González desmiente rumores sobre su divorcio

Durante la emisión de este martes 12 de agosto, Érika González compartió entre lágrimas un mensaje con el que confirmó su separación luego de un año de matrimonio y desmiente que el motivo sea la distancia entre ellos. Aunque la presentadora de "De primera mano" no dio detalles sobre el motivo de su divorcio, indicó que se trató de una decisión "necesaria" de su parte dejando ver que no habría ocurrido en buenos términos.

Érika González se casó en Sicilia, Italia. Foto: TikTok @deprimeramanoitv

“He decidido terminar mi matrimonio, quiero aclara que no fue una decisión impulsiva, sencilla, pero sí muy necesaria (…) Mis días han sido muy difíciles, con situaciones complicadas, algunas sumamente dolorosas que no tienen nada que ver, quiero ser muy clara aquí, con ninguna distancia, con territorios ni con prioridades mal puestas, sino todo lo contrario. Hoy esa etapa se cerró, la dejo atrás con su intensidad, desafíos y con una historia que no me representa, pero que sí es mía. Estoy enfocada en sacar, en seguir adelante con valentía, porque hay que ser valientes cuando ya no se puede más”, dijo la conductora.

Así fue la boda de Érika González en Italia

Las celebraciones por la unión comenzaron en Monterrey, Nuevo León, con una íntima ceremonia civil a la que asistieron tan sólo algunos amigos y familiares cercanos a la pareja. Sin embargo, todo continuó en grande con una serie de fiestas que incluyeron otras como parte de las tradiciones en Italia, de donde es originario Giuseppe Lo Buono.

Finalmente, la pareja llegó al altar con una lujosa boda religiosa celebrada en Sicilia, Italia, de la que se compartieron detalles a través del programa "De primera mano". Celebridades y seres queridos de la ahora expareja asistieron a la unión compartieron cada paso a través de sus redes sociales.