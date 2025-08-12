El reflejo del televisor logra captar el FANTASMA de una niña para demostrar que no estamos solos | VIDEO

En un mundo donde la tecnología avanza a pasos agigantados, surgen fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad ya que ahora resulta mucho más sencillo para las personas documentar lo que sucede a su alrededor.

Fue así como un reciente video compartido en TikTok por el usuario @ufo.saw dejó perplejos a miles de internautas al mostrar lo que parece ser el reflejo de una niña en un televisor apagado.

Una de las cosas que más sorprendió a las y los usuarios que se encontraron con esta evidencia paranormal es que todo esto sucedió a plena luz del día, demostrando que no es necesaria la oscuridad para tener un encuentro paranormal.

Captan aterrador fantasma de una niña a plena luz del día

En el video, que dura apenas unos segundos, se observa como una mecedora de madera se encuentra moviéndose completamente sola y aunque podría pensarse que se trata de algún movimiento residual luego de que alguien humano se parara rápidamente, el movimiento parece calculado y constante.

Mientras algunos buscan explicaciones científicas para el fenómeno, otros interpretan el suceso como una manifestación espiritual.

Fotografía: Freepik.

Pero todo escala a un punto aún más aterrador cuando la persona que graba enfoca el reflejo del televisor que se encuentra frente a la mecedora. En la pantalla apagada se puede ver la sombra de una niña arriba de la silla y moviéndose de atrás hacia adelante, lo que podría explicar la actividad del mueble.

Lo inquietante sucede cuando la persona vuelve a grabar la mecedora que sigue moviéndose cuando, aparentemente, no hay nadie sobre ella; mientras que el reflejo del televisor muestra lo que parece ser una niña. El hecho de que la pequeña no esté presente físicamente en la habitación, sino solo en el reflejo del televisor ha desatado comentarios tales como:

"nonesta en la silla esta en el televisor. la pantalla es una puerta de entrada"

"a mi me pasoooo ví a alguien en el mueble reflejado en la tv."

"es un duende"

"Es verdad esas pantallas y vidrios antiguos televisores pueden captar deidades demoníacas."

Desde una perspectiva paranormal, el video es interpretado como evidencia de la presencia de una entidad espiritual, pues la figura de la niña podría ser un espíritu que se manifiesta a través del reflejo en el televisor, un medio que, según algunas creencias, actúa como un portal entre el mundo físico y el espiritual.

Según expertos en fenómenos paranormales señalan que las manifestaciones a través de pantallas electrónicas no son inéditas ya que se han documentado apariciones similares en cámaras de seguridad, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.