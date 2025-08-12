Después de ser detenido en el aeropuerto, el hijo de Paulina Rubio reaparece, así luce | FOTOS

Hace unos días te informamos que Andrea Nicolás, hijo de la cantante, Paulina Rubio, y del empresario, Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como "Colate", fue retenido en un aeropuerto al viajar sin compañía de un adulto. Al parecer el joven fue sometido a una revisión de sus documentos.

La retención ocurre en medio del proceso legal que tiene "La Chica Dorada" con su expareja sentimental por la custodia del menor. Un juez le otorgó la custodia temporal a "Colate", pero los traslados los tenía que realizar en compañía de su mamá, Paulina Rubio.

La pareja está en proceso legal. Foto: Paulina Rubio

Hijo de Paulina Rubio reaparece

Después de que el programa "Ventaneando" revelara que Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio y "Colate", fue retenido en un aeropuerto, hace unas horas el menor reapareció en compañía de su padre. Las fotografías fueron compartidas en redes sociales.

Ante sus seguidores en Instagram, el empresario, "Colate" subió varias imágenes junto a su hijo, Andrea Nicolás. Ambos disfrutaron de distintas actividades en la ciudad de Miami, Florida en Estados Unidos, lo que representa el primer vistazo del menor tras su retención.

Es importante señalar que Andrea Nicolás viajó a la ciudad de Madrid en España para un curso, sin embargo, al encontrarse solo fue retenido en el aeropuerto para revisar su documentación. Hasta el momento ninguno de sus padres ha hablado sobre este tema.

¿Qué pasó entre Paulina Rubio y Colate?

Desde hace unos meses, Paulina Rubio y su expareja sentimental, el empresario, Nicolás Vallejo-Nájera, conocido como "Colate", están en un juicio por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás. La cantante aseguró que el menor fue retenido a la fuerza por su ex, mientras que "Colate" argumentó que su hijo estaba pasando por un momento complicado debido a los malos tratos que recibía por parte de la cantante.

Una jueza en Florida le otorgó la custodia temporal a Colate, pero un tribunal indicó que el menor tenía que ser acompañado por Paulina Rubio en los traslados que hiciera.