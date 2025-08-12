Cuarto Noche se prepara para cumplir su promesa con show de "solo para mujeres" | VIDEO

La Casa de los Famosos México está cada vez más candente. Las rivalidades entre algunos de los habitantes empiezan a sacar chispas con cualquier roce, siendo Facundo y Alexis Ayala dos de los que ya no se guardan nada cuando se ven frente a frente. Dejando de lado esta rivalidad, los integrantes del Cuarto Noche ya se preparan para cumplir con su promesa. Se tiene que recordar que Ayala y el resto de los hombres de la habitación quedaron en realizar un show de "solo para mujeres" si los salvaban.

Si bien es cierto que la promesa con el público era en caso de que salvaran a los tres que se encontraban en la placa de nominados, los del Cuarto Noche decidieron realizar el show a pesar de que salió Adrián Di Monte. Recientemente se volvió viral un clip en el que se muestra como los habitantes del Cuarto Noche aparecen practicando el que será su espectáculo en agradecimiento por salvar a Alexis Ayala y a Mar Contreras.

En el clip se puede ver a Mar como la presentadora del espectáculo, ya que no fue seleccionada en el cast para el show. Mientras que la cantante se preparaba para dar las palabras con las que presentará el espectáculo de "solo para mujeres", Guana, Alexis Ayala, Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury estaban preparando los pasos y la coreografía completa para la presentación que se realizaría entre este martes y el próximo miércoles.

Los hombres del Cuarto Noche listos para el show de "solo para mujeres" | IG: lacasafamososmx

Así preparaban el show de "solo para mujeres" los de Cuarto Noche

Los habitantes del Cuarto Noche se encontraban dentro de su habitación cuando comenzaron a preparar el baile que realizarán en agradecimiento por haber salvado a Alexis Ayala y a Mar Contreras. El show lleva el nombre de 'Full Moon' y presentará a los cinco hombres del Cuarto Noche como Dios los trajo al mundo o casi. Volviendo al clip que se hizo viral, Guana era el encargado de presentarle a todos los integrantes del team como se encontraba el escenario para que practicaran la entrada.

Por su parte Mar hacía la presentación de los integrantes del cuarto y comenzaba a cantar la canción. El primero en salir será Aarón Mercury, detrás de él aparecerá Alexis Ayala, Guana, Abelito y terminará Aldito la presentación. Los concursantes de La Casa de los Famosos México saldrán con batas de baño; mientras que Mar será la encargada de cantar y marcar la pauta de cuando deben quitarse las batas y dar la vuelta a las cámaras.

Después de algunos ensayos, todo parece indicar que los integrantes del Team Noche están listos para presentarle a la gente el espectáculo con el que cumplen su promesa por la salvación del pasado 10 de agosto, pero también con el que le demuestran al Cuarto Día que están listos para la guerra en la creación de contenido.

El Cuarto Noche no incluye al Cuarto Día en el baile de "solo para mujeres"

Mientras alistaban todos los detalles para el show, Aarón Mercury comenzó una "discusión" entre los integrantes del Team Noche. El creador de contenido quería invitar a los integrantes del Cuarto Día al espectáculo. Guana, Alexis y Mar le dejaron claro que no querían invitarlos porque era un trato que había hecho el Cuarto Noche con el público. Otro de los puntos que querían darle a entender a Mercury era que también querían marcar un precedente en La Casa de los Famosos 3, ya que le darían a entender que no los necesitan para crear contenido.

Aarón se mantenía en la postura de incluirlos, pero ante los argumentos y la unanimidad de no querer compartir la invitación, el influencer procedió a aceptar que lo harán solos y esperar a que los del Cuarto Día reaccionen con otra dinámica para la próxima semana o en su defecto para esta misma semana. Se podría dar a entender que la guerra de creación de contenido entre cuartos ya comenzó.