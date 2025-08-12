Cosita, mascota que era de Silvia Pinal, llora al ver el abrigo que le pertenecía a la actriz | VIDEO

La muerte de Silvia Pinal sacudió al mundo del espectáculo al tratarse de una de las grandes figuras de la industria y a unos meses de su partida siguen surgiendo detalles relacionados con su vida privada. Como lo ocurrido con su querida mascota, Cosita, que enterneció las redes por la manera en la que recordó a la actriz.

La llamada "Última diva del cine de oro mexicano" falleció el 28 de noviembre del año pasado y desde entonces se han revelado detalles sobre su herencia. Además de las propiedades y lujosos artículos, la actriz dejó entre sus pertenecías mas valiosas a su pequeña mascota Cosita.

Mascota de Silvia Pinal enternece las redes al recordarla

Cosita era la mascota de Silvia Pinal y la acompañó durante varios años hasta su partida. La perrita de raza chihuahua tuvo una fuerte conexión con la actriz, aunque también logró forjar un lazo con Efigenia Ramos, quien fue asistente de la también conductora y cuidadora de Cosita.

Gracias a esta cercanía, Cosita permanece al cuidado de Efigenia Ramos y recientemente recordaron a la actriz a través de algunos de los abrigos que también heredó la asistente. Sin embargo fue cosita quien enterneció las redes sociales, pues no pudo contener el llanto al recordar a la actriz al percibir su aroma en una de las prendas.

¿Qué pasó con Cosita tras la muerte de Silvia Pinal?

Aunque los bienes de la conductora de "Mujer, casos de la vida real" no han sido repartidos, en una primera lectura de su testamento se informó sobre la manera en la quedarían repartidos con sus seres queridos, que incluyen a Efigenia Ramos debido a que trabajó con la actriz por mas de 30 años.

Es así como Silvia Pinal estipuló que Cosita quedara a cargo de Efigenia Ramos, quien también cuidó de la perrita por mas de 10 años mientras la actriz se enfocaba en sus proyectos profesionales.