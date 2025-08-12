Consejo mexicano de DJs piden suspender la música de Natanael Cano tras agresión a colega

Desde millonarias multas hasta detenciones por delitos como cohecho, Natanael Cano ha enfrentando a las autoridades y se ha colocado en el ojo del huracán por su comportamiento. Tal y como ocurrió hace tan sólo unos días cuando agredió a un DJ y destrozó su equipo de trabajo en pleno concierto, algo ante lo que reaccionó el consejo mexicano de DJs haciendo un llamado a sus colegas para suspender la música del cantante hasta que ofrezca una disculpa pública.

El intérprete de “Madonna” ha sido blanco de críticas en más de una ocasión por su actitud y comportamiento, pero esta vez DJs en México se unieron para exigir justicia por el colega al que Natanael Cano agredió durante una de sus recientes presentaciones. Hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo, fanáticos se unen a esta causa para evitar que se repita como un escándalo más del artista.

DJs en México se unen contra Natanael Cano

A través de redes sociales, el Consejo Mexicano de DJs emitió un comunicado en el que condenan la agresión de Natanael Cano a su colega y hacen un llamado a otros músicos en el país para suspender las canciones del cantante hasta que ofrezca una disculpa pública por lo ocurrido y pague por los daños ocasionados al equipo de trabajo.

DJs en México se unen contra Natanael Cano y exigen disculpa pública tras agresión a su colega. Foto: X @djsdemexico

“Condenamos cualquier acto de violencia y consideramos que este tipo de acciones son inaceptables. Hacemos un respetuoso llamado a otros DJs de México para que consideren suspender temporalmente la programación de las canciones de la persona referida hasta que realice una disculpa pública y repare el daño material del colega DJ afectado por sus acciones. Los DJs de México unidos, más fuertes”, se lee en el mensaje.

¿Qué hizo Natanael Cano al DJ?

Todo ocurrió durante la presentación de Natanael Cano en el Baja Beach Fest realizado en playas de Rosario, Baja California. El cantante comenzó a tener fallas técnicas en pleno concierto y esto lo hizo enfurecer, por lo que se acercó al DJ comenzado así una intensa discusión.

Natanael Cano se molestó aún más debido a que continuaron las fallas técnicas y cuando se disponía continuar se escuchó la pista de otra canción. Fue entonces cuando golpeó al DJ, lo que dio pie a una batalla campal entre el cantante con miembros del staff en el que incluso él recibió un golpe en el rostro. Entonces tomó la computadora del músico y la estrelló contra el escenario causando daños a su equipo de trabajo.