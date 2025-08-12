Cazzu defiende a la mamá que fue a un concierto con su bebé y EXPLOTA contra Maluma

Cazzu ha dado de qué hablar en su llegada a México, pues además de hacer evidente un conflicto con Christian Nodal por la manutención de la hija que tienen en común habló sobre algunos escándalos protagonizados por sus colegas cantantes. Ante esto, la trapera argentina se mostró en contra del regañó que Maluma le hizo a una fan en pleno concierto por llegar a su pequeño hijo y puntualizó en que ella no juzga a la madre al desconocer el motivo por el que lo hizo.

La llamada ‘Nena trampa’ se encuentra en la Ciudad de México como parte de la promoción de su libro “Perreo. Una revolución” y, ante la cercanía de sus conciertos en el país, durante una conferencia de prensa fue cuestionada sobre diversos temas. Como lo ocurrido con Maluma el pasado fin de semana, cuando detuvo su concierto en el Palacio de los Deportes y enfureció contra una fanática que llevaba a su pequeño hijo.

Cazzu cuestiona la actitud de Maluma con una fan en su concierto

De cara a sus conciertos en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México -en el que logró sold out-, la trapera argentina fue cuestionada sobre lo ocurrido en la presentación de Maluma y puntualizó en que no puede criticar a la madre al desconocer el motivo por el que llevó a su hijo al concierto. La cantante cuestionó la actitud del artista colombiano y lo señaló de haber actuado desde una posición privilegiada.

Cazzu cuestiona la actitud de Maluma con una fan en su concierto. Foto: IG @cazzu



Él está teniendo una experiencia de ser padre, quizás está muy feliz, está muy contento dentro de sus privilegios de la educación y de ser quien es y de tener a una madre que lo puede cuidar para la profesión, obviado a que el mundo está lleno de matices, cultura y educación, quién es uno para juzgar a una madre que lleva a su niño a su concierto quizá pensando que eso será como una conexión, no sé”, dijo Cazzu ante los medios retomado por el periodista Ray Macías en sus redes sociales.

Así regañó Maluma a una fan en pleno concierto

Todo ocurrió el pasado fin de semana durante una de las presentaciones de Maluma en el Palacio de los Deportes, cuando entre el público notó a una fan que estaba acompañada de su hijo de un año de edad. El cantante detuvo el concierto y, contrario a lo que ella esperaba, la regañó por llevar al menor destacando cómo el fuerte ruido podría afectar su salud.

“Con todo respeto, yo ya soy padre, ¿cuánto tiene? Un año, ¿usted cree que es una buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están en la pu** mier**, donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí, la próxima vez protéjale los oídos o algo, la verdad eso es un acto de irresponsabilidad de usted”, dijo dejando en shock al resto de los asistentes.